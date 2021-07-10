تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo Reno6 Z 5G في قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف Reno6 Z 5G رسمياً في حدث يعقد في 21 من يوليو الجاري، وفي أحدث التسريبات التي جاءت من Geekbench، تم تأكيد المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

تدعم Oppo هاتف Reno6 Z 5G المرتقب برقاقة معالج Dimensity 800U، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وفقاً لتسريبات Geekbench، ومن المتوقع أن تتوفر إختيارات أخرى في الذاكرة العشوائية.

ولقد كُشِف عن تصميم وألوان الهاتف في تسريبات مصورة نشرت في إعلان ترويجي على موقع الشركة الرسمي في تايلند.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي Oppo Reno6 Z 5G بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، أيضاً من المتوقع أن تستعرض التسريبات القادمة مواصفات أكثر دقة حول هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر.

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