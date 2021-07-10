تكنولوجيا: أحدث التسريبات حول سلسلة هواتف iPhone 13 المرتقبة من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود سلسلة iPhone 13 لجذب الأضواء من جديد في أحدث التسريبات المصورة التي كشفت عن تصميم نماذج وحافظات الإصدارات القادمة من هواتف الأيفون.

مزيد من التفاصيل حول هواتف iPhone 13 المقرر إطلاقها قبل نهاية هذا العام، حيث أوضحت التسريبات المصورة لنماذج وحافظات هواتف iPhone 13 الإختلاف في التصميم عن إصدارات العام الماضي.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر إحدى الشركات المصنعة لحافظات هواتف الأيفون، حيث ظهرت الإصدارات الأربعة في صور لنماذج وحافظات توضح تصميم هواتف الأيفون لهذا العام.

أيضاً شارك”Marques Brownlee” صورة لنماذج هواتف iPhone 13 باللون الأبيض، حيث يظهر هاتف iPhone 13 الإصدار الرئيسي بتفس حجم هاتف iPhone 13 Pro، مع توقعات أن تتغير حجم الشاشة بشكل نسبي في كل الإصدارين.

أيضاً أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى أن إصدارات Pro من سلسلة iPhone 13 القادمة ستأتي بشاشة LTPO بمعدل تحديث 120 Hz، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بمعدل تحديث 60 Hz، مع توقعات أن تأتي سلسلة iPhone 14 كاملة بمعدل تحديث 120 Hz وشاشة LTPO.

ولقد كشفت الصور عن توافق بعض حافظات iPhone 12 في الحجم مع الإصدارات القادمة، بينما اختلف موقع الكاميرات والأزرار الجانبية للهواتف.

يذكر أن الإنتاج الضخم لسلسلة iPhone 13 لم يبدأ بشكل رسمي حتى الآن، ومن المقرر أن تشترك كلاً من Foxconn و Pegatron في إنتاج إصدارات هذا العام.

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