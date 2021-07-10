شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء ينشر صورة لضفاف النيل: أضواء الدلتا تتبع النهر ومياهه الواهبة للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يومًا بعد يوم، يبرهن رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، عن حبه الشديد لمصر ومعالمها خاصة نهر النيل العظيم، فبعد صوره العديدة التى التقطها من محطة الفضاء الدولية من أماكن مختلفة تظهر روعة وسحر مصر من الفضاء، يعود مجددا وينشر صورة ليلا تكشف عن الأضواء المبهرة على ضفاف نهر النيل من أسوان حتى البحر المتوسط.



مصر والنيل ليلا من الفضاء

ونشر بيسكيه، الصورة التى التقطها من المحطة الدولية، عبر حسابه على تويتر، علق عليها: "نهر النيل والدلتا فى الليل شيء فخم، تضيء أضواء المدن التى تتبع نهر النيل ومياهه الواهبة للحياة مرورًا إلى البحر الأبيض المتوسط، القمر كان يلمع بشكل مشرق وينعكس على المياه".



صورة لضفاف نهر النيل من الفضاء





وفى وقت سابق من الأسبوع الماضى، التقط توماس بيسكيه، صورة مذهلة من محطة الفضاء الدولية، تظهر روعة شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر، لتؤكد أن مصر وأرضها دائمًا ما تكون محط أنظار الجميع لموقعها الممتيز وسط الكرة الأرضية، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.



سيناء والبحر الأحمر من الفضاء

وسبق أيضًا والتقط بيسكيه، فى نهاية شهر أبريل الماضى، صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، مبديًا إعجابه الشديد بموقعهما المتميز، مؤكدًا أنهما من الأماكن المميزة فى العالم والتى يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما.



مصر من الفضاء

ونشر بيسكيه الصورة عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليقه: "الأرض شاسعة، لكن هناك أماكن يمكن التعرف عليها على الفوز ومن الوهلة الأولى.. وادى النيل والدلتا فى مصر، التى تتناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة وتتدفق إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط".