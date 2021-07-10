تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف vivo Y53s 4G برقاقة معالج Helio G80

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo مؤخراً عن هاتف Y53s 4G الذي ينطلق برقاقة معالج Helio G80، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، وسعر 305 دولار.

يتميز هاتف vivo Y53s 4G بشاشة LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، مع معدل تحديث 60Hz، كما ينطلق الهاتف بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف vivo Y53s 4G رقاقة معالج Helio G80، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين إفتراضية 3 جيجا بايت رام، كما يتميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع دعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD، مع نظام تشغيل Android 11، وواجهة Funtouch OS 11.1.

أيضاً يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي 64 ميجا بيكسل، ومستشعر 2 ميجا بيكسل macro، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويدعم vivo Y53s 4G بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع 33W، مع منفذ USB C للشحن، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان متدرجة بين الأزرق والبنفسجي، أو بين الأسود والأخضر، وينطلق الهاتف بسعر 305 دولار.

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