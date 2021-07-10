شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف خطط ريتشارد برانسون لتحويل حلمه للسفر إلى الفضاء لحقيقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيسافر الملياردير على متن VSS Unity، التي ستنطلق من المركبة الأم VMS Eve يوم الأحد 11 يوليو، مع بث مباشر للحدث بدءًا من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش (09:00 بالتوقيت الشرقي) من Spaceport America في نيو مكسيكو.

وتعد الرحلة الاستثنائية قبل أسبوع واحد من عيد ميلاده الحادي والسبعين، وسينضم إليه خمسة آخرون فيما أطلق عليه اسم الرحلة التجريبية للوحدة 22.

وسيبدأ الملياردير البريطاني في أول رحلة من ثلاث رحلات تجريبية تحمل مجموعة كاملة من رواد الفضاء في المقصورة، قبل أن يبدأوا الطيران لأول 600 من حاملي تذاكر السياحة الفضائية في عام 2022.

كما أنه في الوقت نفسه، سيطلق جيف بيزوس مؤسس أمازون و Blue Origin لحافة الفضاء على صاروخ New Shepherd في 20 يوليو، خلال الذكرى 52 لأول هبوط على سطح القمر.

ونفى برانسون أن يكون هو وبيزوس في معركة مؤسسي الفضاء لمعرفة من سيصعد أولاً، وقال: "أتمنى له وللأشخاص الذين يصعدون معه كل التوفيق" مضيفًا أنه "يتطلع إلى التحدث معه حول رحلته عندما يعود".

كما أنه بمجرد أن تصل الرحلة إلى 50000 قدم، ستطلق الطائرة الحاملة Unity ، وهي مركبة فضائية مجنحة قابلة لإعادة الاستخدام ومصممة لنقل ستة ركاب وطيارين إلى الفضاء.

وستطير المركبة بعد ذلك بثلاثة أضعاف ونصف سرعة الصوت (2600 ميل في الساعة / 4300 كيلومتر في الساعة) في الفضاء دون المداري، لتصل إلى 360890 قدمًا (110.000 متر) فوق سطح الأرض.

قال برانسون، "كنت حالمًا.. علمتني أمي ألا أستسلم أبدًا وأن أصل إلى النجوم"، وأضاف برانسون إنه ذاهبًا إلى الفضاء "لاختبار تجربة العميل" من البداية إلى النهاية ، للتأكد من أن أولئك الذين يدفعون مقابل الصعود يحصلون على أفضل تجربة ممكنة.