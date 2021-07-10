تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تفاصيل مواصفات Pixel 6 و Pixel 6 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات الإصدارات القادمة من هواتف جوجل Pixel 6 وPixel 6 Pro، التي تنطلق قريباً برقاقة معالج مخصصة.

تستعد شركة جوجل لإطلاق هواتف Pixel 6 في خريف هذا العام، واليوم تعود التسريبات لتسلط الأضواء على مواصفات السلسلة القادمة، حيث كشف “Jon Prosser” عن الترقية التي تقدم في سلسلة Pixel 6 مقارنة بالإصدارات السابقة من هواتف Pixel.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Pixel 6 بقدرة بطارية 4614 mAh، بينما يضم هاتف Pixel 6 Pro بطارية بقدرة 5000 mAh.

كما يتميز هاتف Pixel 6 بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، ويضم إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، واثنان من السعة التخزينية بين 128 و256 جيجا بايت، بينما يتميز هاتف Pixel 6 Pro بشاشة P-OLED بحجم 6.71 إنش، كما تضم الشاشة كاميرة أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يتميز Pixel 6 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع إختيار أخر في السعة التخزينية 512 جيجا بايت، ومن المقرر أن تنطلق سلسلة Pixel 6 بنظام تشغيل Android 12 مع دعم التحديثات حتى 5 سنوات.

المصدر

اعلان





