علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تضم 1700 شقة وفندق .. كل ما تحتاج معرفته عن مدينة فيس بوك الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة فيس بوك تبنى حاليا مدينة خاصة بها على قطعة أرض مساحتها 59 فدانًا بجوار مقره الرئيسى فى وادى السيليكون، وسيكون فى الموقع 1700 شقة وفندق وسوبر ماركت والكثير من المساحات المكتبية الإضافية بالإضافة إلى وسائل الراحة الأخرى.

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وهذا يعنى أن الموظفين، إذا رغبوا فى ذلك، لن يضطروا أبدًا إلى مغادرة حدود ممتلكات فيس بوك، وسيُطلق على المجتمع اسم Willow Park وقد دخل فيس بوك فى شراكة مع شركة Signature Development Group الأمريكية لتقديم الخطط المقترحة للمدينة.

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وعلى الرغم من أن فيس بوك وراءه، فلن تكون جميع الوحدات السكنية مخصصة لموظفى فيس بوك بشكل صريح، وإلى جانب السوبر ماركت والفندق الذى يضم 193 غرفة، سيكون هناك مقاهى ومطاعم ومناطق خارجية، سيكون هناك 200000 قدم مربع من مساحات التجزئة المحيطة بساحة المدينة 1.5 فدان.

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وستسمح مساحة المكتب الإضافية - التى سيكون هناك حوالى 1.25 مليون قدم مربع منها - لفيسبوك بتوظيف 3400 موظف إضافي، وقدم فيس بوك طلبًا للمدينة لأول مرة فى عام 2017 لإعادة تطوير ProLogis Menlo Science and Technology Park السابق.

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فيما أمضت الشركة والمطورون ما لا يقل عن عامين فى الحصول على تعليقات عامة حول خططها الخاصة بـ Willow Park.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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