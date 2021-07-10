شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغير المناخ يمكن أن يجعل البشر أصغر فى الحجم.. دراسة صادمة تحذر والان مع تفاصيل الخبر
ووجد الباحثون أنه في حين أن حجم المخ قد تغير أيضًا بشكل كبير، إلا أنه لم يتطور جنبًا إلى جنب مع حجم الجسم.
جمعت الدراسة، التي قادتها جامعتا كامبريدج وتوبنجن، قياسات لحجم الجسم والدماغ لأكثر من 300 حفرية من جنس الإنسان الموجود في جميع أنحاء العالم.
حدد الخبراء المناخ المحدد الذي عاشته كل أحفورة عندما كانت إنسانًا حيًا من خلال دمج هذه البيانات مع إعادة بناء المناخات الإقليمية في العالم على مدى المليون سنة الماضية.
وقالت البروفيسور أندريا مانيكا، الباحثة في قسم علم الحيوان بجامعة كامبريدج، والتي قادت الدراسة: "تشير دراستنا إلى أن المناخ وخاصة درجة الحرارة، كان المحرك الرئيسي للتغيرات في حجم الجسم على مدى المليون سنة الماضية."
وأضافت، "يمكننا أن نرى من الناس الذين يعيشون اليوم أن أولئك الذين يعيشون في المناخات الدافئة يميلون إلى أن يكونوا أصغر، وأن أولئك الذين يعيشون في المناخات الباردة يميلون إلى أن يكونوا أكبر"، موضحة، "نحن نعلم الآن أن التأثيرات المناخية نفسها كانت تعمل طوال المليون سنة الماضية."
كما يقول الباحثون إن الجسم البشري لا يزال يتكيف مع درجات الحرارة المختلفة، حيث يعيش الأشخاص ذوو الأجسام الأكبر في المتوسط في مناخات أكثر برودة اليوم.