شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إصلاح قلم أبل لا يعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا واجهتك مشكلة في إصلاح قلم أبل الذى يمكنك من التعامل مع شاشة الأيباد والرسم عليها أو الكتابة وغيرها من الأمور، فيمكن إصلاح هذا الأمر بعدة طرق بسيطة، نرصدها وفقا لما ذكره موقع "business insider".



1- اشحنهقم بتوصيل قلم أبل بالشاحن الخاص به واتركه هناك لمدة ساعة على الأقل فقد تكون البطارية انتهت، وبمجرد القيام بذلك، حاول استخدامه مرة أخرى، وإذا لم يفلح ذلك، فحاول شحنه بمصدر شحن آخر، مثل جهاز أيباد مختلف.





2- إعادة ضبط الاتصاللن يعمل قلم أبل مع جهاز أيباد لم يتم إقرانه بشكل صحيح، وقد يواجه قلم أبل الذي توقف عن العمل مشكلات في هذا الاتصال.

أولاً، قم بإلغاء إقرانه بالجهاز من خلال هذه الخطوات:

1. افتح تطبيق "إعدادات" على جهاز أيباد واضغط على "البلوتوث" في الشريط الجانبي الأيسر.

2. إذا رأيت قلم أبل كخيار أسفل My Devices، فاضغط على أيقونة "i" الموجودة على يمين اسمه، إذا كنت لا ترى قلم أيباد لخاص بك هنا، فانتقل إلى عملية الإقران.

3. اضغط فوق نسيت هذا الجهاز.

ابدأ إقرانه مرة أخرى بهذه الخطوات:

• لتوصيل قلم أبل من الجيل الأول، قم بتوصيله بمنفذ شحن أيباد ثم اضغط فوق "إقران" عندما يظهر على الشاشة.

• لتوصيل الجيل الثاني من قلم أبل، ضعه على جانب أيباد ثم اضغط فوق "إقران" إذا ظهر على الشاشة.

حاول الآن استخدام قلم أبل مرة أخرى.





اتصل بأبل عبر الهاتف، أو احضر أجهزتك إلى متجر أبل، فإنهم سيكونون قادرين على مساعدتك هناك.

3- اتصل بشركة أبلإذا فشل كل شيء، فقد تكون هناك مشكلة في جهاز قلم أبل الداخلي، وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى الذهاب إلى متخصص.