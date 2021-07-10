شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديث لتطبيق Skype يوفر خلفيات متحركة وغيرها من المميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Microsoft اليوم عن إصدار تحديث Skype Insider الجديد، حيث يأتى الإصدار 8.74 الأخير من Insider مزودًا بدعم الخلفية المتحركة لمكالمات الفيديو ودعم النافذة المنقسمة على أندرويد والمزيد، حيث سيضم التحديث خلفية متحركة لمكالمات الفيديو، ما عليك سوى اختيار GIF من الملفات المحلية والاستمتاع بخلفيتك الجديدة.

كما يتيح أيضا تفاعلات المكالمات المخصصة - اختر مجموعة ردود أفعالك الشخصية، فضلا عن توفير ميزة Split Window على نظام Android، إضافة إلى دعم Surface Duo و Samsung DeX ومعظم أجهزة Chromebook، والقدرة على مشاركة الملفات من الدردشة فى Skype لنظام iOS.

على جانب أخر أعلنت شركة مايكروسوفت أنها اطلقت بعض التحديثات الطارئة لأنظمة ويندوز لتفادي خطر ثغرة برمجية من الممكن أن تؤثر على أمن البيانات في تلك الأنظمة بحسب ما نقلته aitnews.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التحديثات الأمنية التي أعلنت عنها مايكروسوفت مؤخرا جاءت بعد اكتشاف ثغرة PrintNightmare البرمجية في خدمات Windows Print Spooler بأنظمة ويندوز.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المخترقين يمكنهم استغلال الثغرة المذكورة لاختراق الأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز وتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد أو تثبيت برمجيات من الممكن أن تهدد أمن بيانات مستخدمي الحواسب.