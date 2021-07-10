شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر من ارتفاع الفيضانات على الساحل الأمريكى العقد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
لكن المشكلة ستزداد سوءًا في منتصف عام 2030 لأن التذبذب المنتظم في دورة مدار القمر سيؤثر على جاذبيته في المحيطات.
وعندما يتم الجمع بين دورة القمر وارتفاع مستوى سطح البحر العالمي، يتم دفع ارتفاع المد والجزر إلى الأعلى فقط.
وقال الفريق العلمي لتغيير مستوى سطح البحر التابع لناسا، إن التأثيرات المجمعة ستؤدي إلى قفزة في أعداد الفيضانات على جميع سواحل البر الرئيسي للولايات المتحدة تقريبًا، بما فيها هاواي وجوام".
كما أنه من المحتمل أن تحدث الفيضانات في مجموعات أيضًا، ربما تستمر لمدة شهر، اعتمادًا على موقع القمر والأرض والشمس.
ووجد الباحثون، أن هونولولو يمكن أن تشهد فيضانًا عالي المد يومًا واحدًا في الشهر بحلول عام 2037، وما يصل إلى 20 يومًا في الشهر بحلول عام 2047، ويمكن أن تشهد بوسطن ولا جولا وسانت بطرسبرغ ما بين 5 إلى 15 يومًا من الفيضانات في ارتفاع المد شهريًا بحلول عام 2051.