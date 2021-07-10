شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتحب الفيديو جيم .. اعرف كيفية تغيير اسمك على لعبة فورتنايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه عندما تقتل أو تُقتل في لعبة فورتنايت "Fortnite"، يتم وضع اسم المستخدم الخاص بك في المقدمة وفي المنتصف، لذلك إذا كنت تلعب كثيرًا، فستحتاج إلى التأكد من حصولك على اسم مستخدم جيد، وعندما تنشئ حسابًا على Epic Games للعب "Fortnite" ، فإنك تختار اسم مستخدم، ولكن مع ذلك يمكنك تغييره في أي وقت بسهولة من خلال موقع Epic Games على الويب، ونرصد لك خطوات القيام بذلك.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه لتغيير اسمك على فورتنايت، ستحتاج إلى تغيير الاسم على حساب Epic Games الخاص بك.

1. افتح متصفح الويب الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Epic Games، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

2. قم بزيارة صفحة "معلومات الحساب" هذه واضغط فوق رمز القلم الرصاص الأزرق بجوار اسم العرض الخاص بك.

3. أدخل اسم العرض الجديد مرتين، وحدد المربع للتأكيد، حيث إنه لا يمكن تغيير أسماء العرض إلا مرة واحدة كل أسبوعين.

4. اضغط فوق "تأكيد".

وإذا بدأت لعب "Fortnite" على PlayStation أو Xbox أو Nintendo Switch، ولم تقم بإنشاء حساب Epic Games ، فهناك بعض الخطوات الإضافية، حيث ستحتاج إما إلى ترقية حساب "Fortnite" لوحدة التحكم الخاصة بك إلى حساب Epic Games كامل أولاً؛ أو قم بتغيير اسم مستخدم PSN أو Xbox Live أو Nintendo Account الخاص بك.