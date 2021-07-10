شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google TV سيتيح للمستخدمين التحكم فى التلفزيون عبر الهاتف الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تعمل على تحديث تطبيق Google TV (أو Play Movies & TV) لجلب ميزات تتيح لك التحكم فى Android TV من التطبيق نفسه، ومع هذا التحديث، لن تحتاج بعد الآن إلى البحث عن جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز التلفزيون حيث يمكنك تنفيذ جميع الإجراءات من التطبيق نفسه.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5 Google، قد تقدم جوجل خيار Android TV Remote مع الإصدار 4.27 من التطبيق، لكن لا توجد كلمة رسمية من جوجل حتى الآن ويبدو أن الشركة تختبر الميزة، حيث لم يتم تطوير ميزة التحكم عن بعد بشكل كامل حتى الآن وقد يكون هناك بعض التعديلات فى اللحظة الأخيرة.

وكان تطبيق Google TV لنظام التشغيل أندرويد قد تلقى سابقًا تحديثًا تجريبيًا يعرض وظيفة تحويل هاتفك إلى جهاز تحكم عن بعد فى التلفزيون باستخدام الإصدار 4.25 من التطبيق. الآن، فى الإصدار الجديد 4.27، قامت Google بتحسينه.

ووفقًا لتقرير صادر عن مطورى XDA، "للتحكم فى جهاز تلفزيون، ستحتاج أولاً إلى إقران التلفزيون بالتطبيق عن طريق تحديده من قائمة أجهزة التلفزيون المتاحة، وسيبدأ هذا فى عملية الاقتران، حيث سيتعين عليك إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام والذى يظهر على جهاز التلفزيون فى التطبيق "، وبمجرد الانتهاء من العملية، سيتمكن المستخدمون من استخدام هواتفهم الذكية كجهاز تحكم عن بعد لتلفزيون أندرويد.