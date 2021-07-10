شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشف مدى تلوث وجهتك المفضلة للسفر فى أوروبا.. بيانات أجهزة الاستشعار توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء، عن المكان الذي يوجد فيه أكثر هواء تلوثا على طول الساحل الأوروبي، حيث تصدرت جزر الكناري القائمة، ففحص العلماء هواء أجزاء أوروبا خلال أشهر الصيف، وجمع الباحثون، من شركة Airly الناشئة في بالو ألتو، بيانات أجهزة الاستشعار عن نوعين من تلوث الهواء، وهما الجسيمات (PM) في السواحل الأوروبية لقضاء العطلات، وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) في المدن الأوروبية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدوا أن جزر الكناري وساردينيا الإيطالية والساحل الإسباني الجنوبي يحتوي على مستويات عالية بشكل خاص من الجسيمات الدقيقة، والتي تتكون من جزيئات صلبة مجهرية وقطرات سائلة تطفو في الهواء، وغالبًا ما تكون غير مرئية للعين المجردة.

يمكن أن يؤدي أكسيد النيتروجين NO2 إلى مشاكل صحية مثل التهاب الشعب الهوائية مع تفاقم أمراض القلب والرئة الموجودة، بينما يمكن أن يدخل الجسيمات الدقيقة بسهولة إلى الرئتين ثم مجرى الدم.

إذا كنت تريد عطلة خالية من التلوث هذا الصيف، فإن التحليل يوضح أيضًا أن ساحل اسكتلندا لديه بعض من أنظف الهواء في القارة بأكملها.

تقول Airly إنه يجب على الناس أن يضعوا في اعتبارهم هذه النتائج عند اختيار وجهة عطلتهم هذا الصيف، فباستخدام المستشعرات، توفر Airly بيانات تنبؤية دقيقة ومحلية جدا للحكومات ووسائل الإعلام والشركات لمعالجة مشكلة تلوث الهواء بشكل مباشر.

تعمل منصة Airly كنظام تحذير من التلوث على مستوى الشارع وفي الوقت الفعلي بدقة أكبر وبتكلفة أقل للمدن والمؤسسات، وتم الحصول على بيانات تلوث الهواء من محطات المراقبة الحكومية عبر وكالة البيئة الأوروبية ومن أجهزة استشعار Airly الموجودة على بعد 10 أميال من السواحل.

وقالت الشركة إنها وجدت بشكل عام أعلى مستويات تلوث الهواء في سواحل الجزر شديدة التحضر مع وجود قدر كبير من الأعمال أو الأنشطة الصناعية وحركة المرور المرتفعة، ومن حيث PM، فإن أسوأ المناطق هي جزر الكناري في إسبانيا ومالطا وساردينيا في إيطاليا والأندلس في إسبانيا.

أما عن المناطق الأقل تضررًا من PM هي اسكتلند الشرقية و Açores في البرتغال والمرتفعات والجزر في المملكة المتحدة.