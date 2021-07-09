شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: دعوى مكافحة الاحتكار المرفوعة ضدنا "لا أساس لها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت عدة ولايات أمريكية أمس دعوى قضائية ضد الاحتكار فى محكمة فيدرالية ضد شركة جوجل، إلا أن الشركة نشرت مؤخرا تدوينة طويلة للرد على هذه الدعوى الجديدة، وباختصار، ترى جوجل أن هذا الأمر بمثابة دعوى قضائية لا تستحقها، والتى تهاجم نظامًا يوفر مزيدًا من الانفتاح والاختيار أكثر من غيره.

وقالت الشركة فى بيانها :" نحن نتفهم أن التدقيق مناسب، ونحن ملتزمون بالتعامل مع المنظمين، لكن أندرويد و جوجل Play يوفران انفتاحًا وخيارات لا توفرها الأنظمة الأساسية الأخرى، وهذه الدعوى لا تتعلق بمساعدة الرجل الصغير أو حماية المستهلكين، بل يتعلق الأمر بتعزيز عدد قليل من مطورى التطبيقات الرئيسيين الذين يرغبون فى الحصول على مزايا جوجل Play دون الدفع مقابل ذلك".

وأضافت الشركة، أن ذلك يؤدى إلى زيادة التكاليف على صغار المطورين، وإعاقة قدرتهم على الابتكار والمنافسة، وجعل التطبيقات عبر نظام Android البيئى أقل أمانًا للمستهلكين

حيث قامت العشرات من الولايات باستهداف شركة جوجل فى هجوم قانونى متصاعد على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث رفع المدعون العامون لـ 36 ولاية ومقاطعة كولومبيا دعوى قضائية تستهدف متجر Google Play، حيث يقوم المستهلكون بتنزيل التطبيقات المصممة لبرنامج أندرويد الذى يشغل معظم الهواتف الذكية فى العالم.

وتمثل الشكوى المكونة من 144 صفحة فى محكمة اتحادية بشمال كاليفورنيا رابع دعوى قضائية رئيسية لمكافحة الاحتكار مرفوعة ضد جوجل من قبل الوكالات الحكومية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ أكتوبر الماضي، كما تأتى الدعوى أيضًا على خلفية القوانين المقترحة فى الكونجرس المصممة إما لتفكيك أو تقويض السلطة التى جمعتها جوجل وأبل وفيس بوك وأمازون.