شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية ذكاء اصطناعى تتبع استخدام السياسيين لهواتفهم خلال جلسات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بلجيكا، يتم بث جميع اجتماعات الحكومة الفلمنكية على الهواء مباشرة على موقع YouTube ليشاهدها أى شخص، ولكن إذا سبق لك أن شاهدت أو جلست خلال اجتماع لجنة حكومية، فستعرف أنها ليست أكثر الأحداث إثارة على الإطلاق.





وذلك ربما لأن الكثير من الحاضرين سيقضون الوقت بمهارة، على هواتفهم الذكية بدلاً من الانتباه لما يدور فى الجلسة، وهو ما دفع Dries Depoorter، وهو فنان بلجيكي، لاستخدام الذكاء الاصطناعى (AI)، لتتبع مقدار الاجتماعات التى يقضيها السياسيون على هواتفهم.

وبحسب موقع metro الأمريكى، فيستخدم البرنامج التعرف على الصور لبدء البحث عن الهواتف بمجرد بدء البث المباشر، ومن هناك، يستخدم الذكاء الاصطناعى التعرف على الوجه لمعرفة السياسى الذى يتجنب الاجتماع لقضاء الوقت على الهاتف.

لكن Depoorter يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أنشأ حسابًا آليًا على Twitter لاستدعاء السياسيين المخالفين علنًا لعدم اهتمامهم، ويقوم الحساب بالتغريد على الحاضرين المعنيين مع مقطع منهم وهم يتفقدون هواتفهم أثناء الاجتماع، وقد تباينت الردود على المشروع حيث امتدحه البعض وانتقده آخرون.