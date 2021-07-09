مؤسس تويتر يعلن بناء أول محفظة أجهزة لعملة بيتكوين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

تعمل شركة المدفوعات الرقمية سكوير على بناء أول محفظة أجهزة لعملة بيتكوين المشفرة، إذ أكد كل من الرئيس التنفيذي للشركة جاك دورسي ورئيس الأجهزة في الشركة جيسي دوروجوسكر الخطة عبر تغريدات نشرت على ”تويتر“.

وتعتبر محافظ الأجهزة الطريقة الأكثر أمانًا لتخزين العملات المشفرة، وفي مقدمتها بالطبع ”بيتكوين“، عند معظم مستخدمي تلك العملات.

وأعلن دورسي، رائد الأعمال التكنولوجي ومؤسس ”تويتر“ المعروف بتأييده المطلق لبيتكوين، لأول مرة عن فكرة إنشاء محفظة أجهزة لمن يملكون العملات المشفرة وخدمة حفظ من ”سكوير“ الشهر الماضي، لكنه أعلن اليوم الجمعة قائلا: ”نقوم بذلك“، حسبما ذكر موقع ”كوين تليغراف“.

ففي تغريدة على ”تويتر“ قال دوروجوسكر، إن ”سكوير“ تريد جعل حفظ بيتكوين أكثر شيوعًا، وحدد مسار طرح محافظ الأجهزة.

وكتب دوروجوسكر: ”لدينا الكثير من الأسئلة والقضايا التي يجب التوفيق بينها، وسنبدأ بتوجيه المنتج هذا: بيتكوين أولًا ثم التوزيع العالمي والتوقيعات المتعددة لتحقيق المساعدة الذاتية، وتحديد أولويات استخدام الهاتف المحمول.“

وسلط دورسي الضوء على مصطلح ”الحفظ الذاتي المدعوم“ الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع إلى تقديم تجربة مبسطة لإدارة أجهزة المحافظ.

وقال دورسي: ”لا يجب أن يكون الحفظ كل شيء أو لا شيء، يمكننا على الأرجح تبسيط خدمة الحفظ من خلال المساعدة في الحفظ الذاتي“.

وأضاف: ”تتطلب المساعدة تصميمًا رائعًا للمنتج: الحد الأدنى من وقت الإعداد والاعتماد على الأجهزة الحالية وكذلك الموثوقية الشاملة“.

ونظرًا لأن العملات المشفرة شهدت ارتفاعًا هائلًا في المضاربة من المستثمرين الجدد وسط نمو القطاع على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، فقد أصبح موضوع حفظ العملات الرقمية ذا أهمية متزايدة.

ومن ثم تبرز أهمية محافظ الأجهزة، حيث تعد واحدة من أكثر الطرق أمانًا للاحتفاظ بأصول العملات المشفرة لأنها تمكن المستخدمين من تخزين مفاتيحهم الخاصة ومقتنياتهم على أجهزة خارجية غير متصلة بالإنترنت، لكن المستخدمين العاديين يشكون من صعوبة تعلم كيفية استخدامها.

ومن المعروف أن محافظ الأجهزة أو ما يعرف باسم ”محافظ التخزين البارد“ تعمل بشكل مشابه لحساب مصرفي رقمي، فمثل محفظة الهاتف المحمول، يمكنك إرسال رصيدك واستلامه وتتبعه مباشرة من محفظة جهازك.