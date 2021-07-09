شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمر ترحيل إشارات من جيل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الصين في إطلاق قمر ترحيل الإشارات Tianlian 1-05 بواسطة صاروخ March Long.، حيث أفاد بذلك التلفزيون الصيني المركزي، الذى أقر بأن الصاروخ انطلق الساعة 23.53 بالتوقيت المحلي (18.53) بتوقيت موسكو من مطار "سيشان بمحافظة سيشوان في جنوب غرب الصين.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يشار إلى أن القمر الصناعي سيقوم بترحيل البيانات الخاصة بمواصفات الأجهزة الفضائية والأقمار الصناعية والصواريخ.

وأعاد التلفزيون إلى الأذهان أن أول قمر صناعي خاص بترحيل الإشارات من طراز "تيان لان – 1 – 01" أطلق نهاية أبريل عام 2008 .

كما أعقبته أعوام 2011 و2012 و2016 أقمار "1- 02"، "1-03" "1-04" من هذا المشروع، وفي مارس عام 2016 أطلق الصين قمر ترحيل الإشارات من جيل جديد.

وقال التلفزيون إن "تيان لان – 1 – 05" سيتم ربطه بالأقمار الصناعية المذكورة، أما صاروخ Long March فتم إطلاقه للمرة الـ 378.