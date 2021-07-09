شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Virgin Galactic؟.. وكيف تستعد لإجراء أول رحلة سياحية إلى الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تعد السماء هى الحد الأقصى لمجموعة من رواد الأعمال الذين يتنافسون لتقديم أول رحلة سياحية إلى الفضاء، فمع رحلة Virgin Galactic إلى الفضاء المقرر إجراؤها فى 11 يوليو 2021، أصبحت الرحلات الفضائية التجارية أقرب من أى وقت مضى، وفيما يلى كل ما تحتاج معرفته عن Virgin Galactic؟

ما هى فيرجن جالاكتيك؟

تنبأ الملياردير البريطانى ريتشارد برانسون، الذى أسس شركة Virgin Galactic فى عام 2004، فى البداية بأن أول رحلة فضائية ستنطلق بحلول عام 2009، لكن الموعد تم تأجيله مرارًا وتكرارًا بعد مشاكل فنية، وتمت أخيرًا رحلة أولى ناجحة فى منتصف ديسمبر 2018.

وإذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فسيتم إطلاق مراوح الفضاء على ارتفاع يزيد عن 50 ميلاً فوق الأرض - وهى النقطة التى تعرف فيها وكالة ناسا المسافرين على أنهم رواد فضاء، وسوف يركب الركاب على متن SpaceShipTwo، وهى طائرة فضائية مصممة لنقل ستة ركاب وطيارين، ويتم حملها عالياً بواسطة طائرة كبيرة قبل أن تنفصل وتصل إلى ارتفاع حوالى 62 ميلاً.

وفى عام 2016، كشف البروفيسور الراحل ستيفن هوكينج النقاب عن ثانى مركبة فضائية تابعة لشركة Virgin Galactic، تسمى VSS Unity، بعد تحطم أول مركبة SpaceShipTwo VSS Enterprise خلال الاختبارات فى عام 2014.

وتواجه Virgin Galactic منافسة شرسة فى سباق الفضاء الخاص من شركات مثل Blue Origin و Elon Musk's SpaceX، وفى 1 يوليو 2021، أعلنت الشركة عن رابع رحلة فضاء تجريبية لها والتى ستكون أيضًا المهمة الأولى بطاقم كامل مكون من ستة أفراد على متنها.

من يملك Virgin Galactic؟

السير ريتشارد برانسون هو مؤسس Virgin Galactic، حيث يعتبر الملياردير البريطاني، 70 عامًا، رجل أعمال عصامى أطلق شركته Virgin منذ ما يقرب من 50 عامًا، وقد ولد فى بلاكهيث، لندن، فى عام 1950 وبدأ مشروعه الأول، فيرجن ريكوردز، فى عام 1972، والذى باعه لاحقًا لشركة EMI فى عام 1992 مقابل 500 مليون جنيه إسترليني.

وبدأ الأب لطفلين بعض الشركات المربحة للغاية على طول الطريق، بما فى ذلك خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية فى عام 1984 وقطارات فيرجن فى عام 1993، وقد أطلق Virgin Galactic فى عام 2004، على أمل تقديم رحلات مستقبلية إلى الفضاء.

كما أنشأ السير ريتشارد أيضًا Virgin Media و Virgin Racing و Virgin Comics، وفى عام 2007، تم وضعه فى قائمة Time 100 الأكثر تأثيرًا فى العالم.

كم تبلغ قيمة Virgin Galactic؟

تقدر القيمة الصافية لشركة السياحة الفضائية حاليًا بنحو 2.9 مليار جنيه إسترلينى (4 مليارات دولار)، وفى الوقت نفسه، فى يوليو 2021، أدرجت فوربس صافى ثروة برانسون عند 4.1 مليار جنيه إسترلينى (5.7 مليار دولار).

كم سيكلف الطيران فى الفضاء؟

بسعر باهظ يبلغ 250 ألف دولار (175 ألف جنيه إسترليني) للتذكرة، تستهدف الرحلة التى تستغرق 90 دقيقة المشاهير الأثرياء والباحثين عن الإثارة، فضلاً عن الباحثين، وقال برانسون إنه "فى النهاية" يود أن يرى السعر ينخفض ​​إلى 40 ألف دولار (30700 جنيه إسترليني) خلال العقد المقبل.

وهناك بالفعل طوفان من 700 من المشاهير والعلماء يائسين للحصول على فرصة لركوب المركبة الفضائية - بما فى ذلك نجوم هوليوود أنجلينا جولى وبراد بيت وليدى غاغا وليوناردو دى كابريو.

متى تم إطلاق سفينة الفضاء ريتشارد برانسون لأول مرة؟

بعد سنوات من الضبط الدقيق، نجح برانسون فى الوصول إلى الفضاء لأول مرة فى 13 ديسمبر 2018، حيث حلقت طائرة Unity التابعة لشركة SpaceShipTwo أعلى من أى وقت مضى فى اختبار يمثل خطوة كبيرة نحو هدف السير ريتشارد المتمثل فى دفع العملاء إلى الفضاء هذا العام.

وقد انطلقت الرحلة من Mojave Air and Space Port فى كاليفورنيا فى الساعة 3.15 مساءً بتوقيت جرينتش، وارتفعت إلى ارتفاع 50 ميلاً فوق سطح الأرض مربوطة بطائرة حاملة تسمى WhiteKnightTwo، حيث انفصلت بنجاح عن سفينتها الأم بعد حوالى 45 دقيقة من إقلاعها واشتبكت مع دفعاتها الصاروخية، لتصل إلى سرعة ماخ 2.9.