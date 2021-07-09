خيبة أمل كبيرة لـ”عشاق بيتكوين”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

خيبة أمل أصيب بها عشاق ومستخدمي العملات الرقمية الطامحين بأن العملة ضمن أكبر الاستثمارات في العالم.

وضاعت فرصة كبيرة لترسيخ قطاع العملات الرقمية، مثلها عرض دار سوذبيز في هونك كونغ قبول بيتكوين أو إيثر كدفعة لشراء ماسة تزن 101.38 قيراطا.

صحيفة بلومبرغ ذكرت أن مشتريا غير معروف اشترى، الجمعة، بـ 95.1 مليون دولار هونغ كونغ (12.3 مليون دولار) الماسة بالعملة التقليدية “ما خيب آمال عشاق العملات الرقمية الذين كانوا يأملون في أن يصبح العرض الذي قدمته الدار علامة بارزة أخرى في تقبل الأصول الرقمية على نطاق واسع”.

وكانت دار المزادات قد أعلنت في وقت سابق أنها ستأخذ بيتكوين أو إيثر ثمنا للماسة الصافية كمثرية الشكل، والتي بيعت بسعر أقل من السعر الذي كان مقدرا لها بنحو 15 مليون دولار، في مزاد بث على الهواء ولم يجلب أكثر 12 عطاء، وفق الصحيفة.

والماسة، وفق دار سوذبيز، أغلى شيء مادي يعرض للبيع بالعملة الرقمية

وتشير بلومبرغ إلى أن دور المزادات بدأت تقبل بشكل متزايد الدفع بالعملات الرقمية.