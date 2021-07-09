كوالكوم أصدرت هاتفًا ذكيًا بقيمة 1500 دولار

دبي - يزن راشد - كوالكوم – الشركة التي تقف وراء معالجات Snapdragon وأجهزة المودم التي تشغل تقريبًا كل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد – على صنع هاتفها الخاص.

ودخلت كوالكوم في شراكة مع شركة أسوس من أجل جهاز مخصص يسمى رسميًا Smartphone for Snapdragon Insiders، وهو هاتف بقيمة 1500 دولار تم تصميمه لعرض تكنولوجيا شركة الرقاقات.

وكما يوحي الاسم، تبيع كوالكوم الهاتف مباشرة لأعضاء مجتمع معجبي Snapdragon Insider، الذي أطلقته كوالكوم في وقت سابق من هذا العام.

ولا يبدو الهاتف الذكي وكأنه يقوم بأي شيء مختلف أكثر من أي هاتف رائد آخر يعمل بنظام أندرويد عندما يتعلق الأمر بالاستفادة فعليًا من تقنية كوالكوم.

علاوة على ذلك يعمل الهاتف بواسطة نظام أندرويد مع 512 جيجابايت من السعة التخزينية و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وهناك شاشة من سامسونج من نوع OLED بقياس 6.78 إنشات تدعم معدل التحديث 144 هرتز مع Gorilla Glass Victus وماسح ضوئي لبصمات الأصابع الخلفي باستخدام تقنية كوالكوم 3D Sonic Sensor Gen 2.

ويشترك الجهاز الجديد الذي يحمل علامة كوالكوم في الكثير من القواسم المشتركة مع Asus ROG Phone 5 Ultimate.

المعالج المستخدم هو Snapdragon 888 من كوالكوم، وذلك بالرغم من أن الشركة أعلنت عن طراز Snapdragon 888 Plus الأكثر قوة.

وتوفر البطارية سعة 4000 ميلي أمبير من الطاقة، وتدعم معيار Quick Charge 5. ولكن ليس بكامل إمكاناته، حيث يصل الحد الأقصى إلى 65 واط للشحن، وليس السرعات التي تزيد عن 100 واط.

ويتميز الجزء الخلفي من الهاتف بكاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بمستشعر صور Sony IMX686 بدقة 64 ميجابكسل. بينما يستخدم المستشعر الفائق الاتساع مستشعر Sony IMX363 أقدم بدقة 12 ميجابكسل. وهناك عدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري بقدرة 3x. وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل.

كوالكوم أصدرت هاتفًا ذكيًا

تعد شركة كوالكوم بأن الكاميرا الثلاثية توفر تجربة كاميرا بجودة احترافية. ولكنها لن تدفع معالج إشارة الصور الثلاثي Spectra 580 إلى أقصى حدوده.

وبينما يمكن للهاتف التصوير بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية. لا يمكنه إدارة ثلاث فيديوهات متزامنة بدقة 4K HDR أو التقاط ثلاث صور بدقة 28 ميجابكسل في وقت واحد.

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ويكون الهاتف الذكي أحد الهواتف الأولى التي تقدم تصنيف Snapdragon Sound الجديد من كوالكوم. الذي يعد بتشغيل موسيقى عالية الدقة حتى 24 بت 96 كيلو هرتز.

وتقوم كوالكوم أيضًا بتضمين سماعات الأذن من شركة Master & Dynamic في العلبة للمساعدة في الاستفادة من تصنيف Snapdragon Sound.

بالإضافة إلى ذلك فإن المجال الآخر الذي قد يبرز فيه الهاتف الذي يحمل علامة Snapdragon هو دعم 5G.

وتفتخر كوالكوم بأن الهاتف يقدم الدعم الأكثر شمولاً لجميع نطاقات 5G الفرعية ومجموعاتها في جهاز واحد. وهناك أيضًا دعم لشبكات Wi-Fi 6 و Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.2.

ويكون الهاتف الذكي متاحًا في شهر أغسطس في الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وألمانيا. مع إطلاقه في المزيد من المناطق لاحقًا.

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