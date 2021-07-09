كيفية تسعير الهواتف الذكية

دبي - يزن راشد - تعتبر الهواتف الذكية من أهم السلع الان في العالم، وتعد عامل مؤثر في اقتصاد الدول، ولا يمكن الاستهانة بكيفية تسعير الهواتف وما هي العوامل التي تؤثر في تسعيرها.

ونجد لكل دولة سياسة معينة ولكل شركة من شركات الهواتف سياسة مختلفة عن الشركات الأخرى في الإنتاج والتسعير.

وتعتمد أسعار الهواتف الذكية على عدة أشياء بعضها يتعلق بالمنتج نفسه، وبعضها يتعلق بأشياء حول المنتج. سواء كانت تسويق للمنتج أو ظروف البلد التي يتم بيع المنتج فيها أو غيرها.

كما يمكن أن يختلف تسعير الهاتف في بلد التصنيع عن تسعيره في دول آسيا ودول الشرق الأوسط ودول أوروبا.

كيف تحدد أسعار الهواتف الذكية

يعتمد سعر الهاتف بشكل كبير على المواد التي يتم تصنيعه منها، بالأخص المواد الداخلية إذ إن المواد الخارجية أقل تكلفة سواء كانت من البلاستيك او الزجاج او المعدن. ونستثني من حديثنا الخامات الفاخرة، مثل الجلد والألومنيوم حيث تعتبر هي الخامات الأغلى طبقًا لموقع موبيزل.

كما تعتبر مواصفات الهاتف هي العامل الرئيسي والأوضح تأثيرًا في تسعير الهاتف التي تتلخص في:

المعالج المستخدم.

الذاكرة ونوعها.

الشاشة ودقتها وحجمها.

البطارية وتقنية الشحن المستخدمة وسرعتها.

عدد الكاميرات ودقتها والمستشعر المستخدم.

النظام والدعم والتحديثات.

كما يتم تسعير الهاتف بتكلفة أربعة أضعاف سعر تكلفة تصنيعه لتتمكن الشركة من تحقيق الحد الأدنى من الربح.

ويوجد العديد من التكاليف التي تحملها الشركة على تكلفة إنتاج الهاتف، وهي التي نوضحها لكم في الجزء التالي من المقال.

قيمة الاسم التجاري

يتأثر سعر الهاتف بشكل كبير باسم وقوة الشركة التي تصنع هذا الهاتف ومدى قوتها وانتشار منتجاتها في الأسواق العالمية.

وعند بيع هاتف من شركة قوية مثل آبل وامتلاك الهاتف لمواصفات مماثلة لهاتف من شاومي نجد أن الهاتف المطروح من آبل أغلى بفرق كبير. وذلك بسبب قوة الاسم التجاري وقوة انتشار هذه العلامة التجارية وثقة العملاء فيها.

البلد التي تصنع الهواتف الذكية

نجد بعض الشركات سواء كانت أوروبية أو أمريكية تنقل في الفترة الأخيرة مصانعها الى دول مثل الصين والهند. وذلك بسبب توفر العمالة بأسعار منخفضة في هذه الدول مما يجعل مصاريف التشغيل أقل من أوروبا أو أمريكا.

كما أن أسعار المكونات الخاصة بالهاتف تكون أقل في تلك الدول. وهذا يؤثر بشكل كبير في تكلفة الهاتف خاصة عند إنتاج أعداد كبيرة. إذ تجد فارق التكلفة ضخم جدًا وهذا ما يجعل المنتجات الصينية أرخص منتجات على مستوى العالم حتى وإن كانت ذات جودة جيدة.

البلد المستوردة وتكلفة الشحن

هذه نقطة مهمة جدًا تؤثر في تسعير الهاتف وهي الرسوم التي يتم دفعها على الهواتف عند شحنها من بلد الى بلد أخرى وما هي وسيلة النقل التي تستخدمها هذه البلد. إذ يختلف السعر ما بين النقل البري أو الجوي أو البحري.

وكلما كانت المسافة بين الدولة المصدرة والدولة المستوردة كبيرة كانت تكلفة النقل أغلى. ويؤثر ذلك بشكل كبير في سعر الهاتف الذي يصل الى العميل. كما أن الجمارك تختلف من بلد إلى أخرى لذلك نجد نفس الهاتف في بلدين مختلفين بسعر مختلف.

تسويق الهواتف الذكية

يضاف الى سعر الهاتف سعر الحملة الإعلانية التي تقوم بها الشركة، فما فائدة طرح هاتف ممتاز في الأسواق ولكن لا أحد يعلم عن صدوره. ولا يمكن توقع أي نجاح لهذا الهاتف مهما كانت قوته دون وجود تسويق جيد يجعل كل المهتمين بالهواتف يعلمون بوجود هذا الهاتف وتوفره في الأسواق.