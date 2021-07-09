ما هي أفضل تطبيقات تعديل الصور على أندرويد ؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 02:24 مساءً - يعتمد الكثير من المصورين الاحترافيين على تطبيقات تعديل الصور على أندرويد لإنتاج صورهم بشكل سريع، نذكر منها:

تطبيق Snapseed.

يعتبر Snapseed أحد أفضل تطبيقات تعديل الصور على الهواتف المحمولة بشكل عام، وذلك لأنه يتوافر على هواتف أندرويد وآيفون أيضًا.

وهو يقدم تجربة تعديل صور سهلة مع واجهة استخدام سهلة، ولكن مع ذلك فإنه يقدم لك كل الأدوات التي قد تحتاجها لتعديل الصور.

وتستطيع عبر Snapseed تطبيق مجموعة من التأثيرات المقدمة مسبقًا من التطبيق مثل Vintage وغيرها.

وهو تطبيق مجاني تمامًا ويمكنك تثبيته عبر متجر جوجل بلاي.

تطبيق lightroom.

يعرف كل المصورين المحترفين هذا التطبيق من نسخة الحاسب الشخصي له، وهو أحد تطبيقات شركة ادوبي المشهورة.

وتقدم نسخة الهاتف المحمولة جميع الإمكانيات والأدوات التي تستطيع الوصول إليها عبر نسخة الحاسب الشخصي.

ولذلك يعتمد عليه الكثيرون على هواتفهم للتعديل السريع، كما تستطيع نقل الصور من التطبيق مباشرةً إلى حاسوبك عبر خاصية المزامنة.

ويعمل التطبيق ضمن حزمة تطبيقات أدوبي الإبداعية، وهذا يعني أنك تستطيع البدء في تعديل الصورة على الهاتف وإكمالها على الحاسوب.

تطبيق Photoshop Express.

يعرف تطبيق فوتوشوب بكونه أشهر تطبيق تعديل صور احترافية، ولذلك يستخدمه الملايين من المحترفين والمبتدئين على حدٍ سواء.

وتأتي نسخة الهاتف بمميزات مقاربة لنسخة الحاسوب ولكن أبسط قليلًا، وهو يقدم مميزات مشابهة لتطبيق lightroom أيضًا ولكن بشكل مجاني.

لذلك يعتبر تطبيقًا مناسبًا للهواة والذين لا يحتاجون إلى جميع مميزات حزمة تطبيقات ادوبي الإبداعية.

تطبيق Prisma.

يعتمد التطبيق على استخدام التأثيرات التي تغير من شكل الصورة تمامًا، ولهذا يفضله الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكنك تغيير شكل الصورة تمامًا عبر تطبيق Prisma وجعلها تبدو كلوحة زيتية أو صورة بالأبيض والأسود وغيرها من الأمور المناسبة.

وتستطيع استخدام التطبيق مقابل اشتراك شهري يقدر ب8 دولار للشهر الواحد أو 30 دولار للعام بأكمله.

تطبيق VSCO.

يمكنك استخدام النسخة المجانية من VSCO ولكن بمميزات أقل قليلًا من النسخة المدفوعة والتي تكلفك 20 دولار في العام بأكمله.

ويعتمد التطبيق على استخدام التأثيرات الاحترافية التي كانت الشركة تقدمها في الماضي لتطبيق lightroom على الحواسيب.

يمتلك التطبيق مجموعة كيبرة من التأثيرات الاحترافية التي يمكنك استخدامها وتطبيقها على جميع الصور.

كما يحتوى أيضًا على تأثيرات قديمة لجعل الصور بالأبيض والأسود أو كأنها التقطت بكاميرا فيلم قديمة.