سامسونج تريد تقليل سعر الهواتف القابلة للطي

دبي - يزن راشد - يقال إن شركة سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Z Flip 3 Lite جنبًا إلى جنب مع Galaxy Flip Z 3 5G و Galaxy Z Fold 3 في شهر أغسطس.

وفي حال كانت الهواتف الذكية القابلة للطي مرتفعة السعر بالنسبة لك في الماضي، فقد يكون هذا هو النموذج الذي يغير ذلك.

والتزمت سامسونج سابقًا بخفض سعر الهواتف الذكية القابلة للطي في عام 2021 لتسهيل الوصول إليها، وقد يساعد إصدار Lite في الوفاء بهذا الوعد.

وفي عام 2020، كتب تاي مون روه، مدير ورئيس قطاع الاتصالات المتنقلة: التزامًا بتراثنا المتمثل في البقاء في الصدارة من خلال تقنية الهاتف المحمول الرائدة. نقوم بتوسيع مجموعة المنتجات القابلة للطي لدينا بحيث تكون هذه الفئة الرائدة في متناول الجميع.

ويعتبر هذا التلميح إلى الهواتف الذكية القابلة للطي التي أصبحت أقل تكلفة قليلاً بالنسبة للمشترين العاديين أمر محير.

وتكلف جميع الهواتف الذكية القابلة للطي أكثر من 1000 دولار، مع اقتراب النماذج المبكرة من 2000 دولار. مما دفعها إلى منطقة أسعار تتجاوز معظم الهواتف الرائدة.

ومن شأن إصدار Lite الذي يحتمل أن يكون سعره أقل من ألف دولار أن يوسع مدى جاذبية القطاع ويساعد على دفع الفئة الجديدة إلى الأمام.

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سامسونج تريد تحقيق هذا الهدف

هناك شائعة أخرى تقول إن Galaxy Z Flip 3 Lite Yes, chip shortage — Ross Young (@DSCCRoss) June 27, 2021 بسبب النقص العالمي المستمر في الرقاقات. ولذلك ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن الهاتف قد يصل في شهر أغسطس.

ويبدو من المرجح أيضًا بشكل متزايد ألا تطلق سامسونج هاتف Galaxy Note جديد في عام 2021. الذي يجري الإعلان عنه تقليديًا ضمن حدث سامسونج في أواخر الصيف. وتركز الشركة بدلاً من ذلك على الهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام.

علاوة على ذلك تم الحديث عن مدى الحاجة إلى فئة Galaxy Note في ظل ازداد أحجام الهواتف. بما في ذلك Galaxy S20 Ultra و Galaxy S21 Ultra. ويوفر كلاهما شاشات كبيرة ومواصفات قوية.

كما أن Galaxy S21 Ultra متوافق مع S Pen. ومن المتوقع أيضًا أن تأتي هواتف Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 مع S Pen. مما يتيح دعم القلم الذي كان فريدًا في السابق لخط Galaxy Note عبر المزيد من الهواتف.

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