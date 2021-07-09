آبل تطور آيفون بشاشة كبيرة بأقل من 900 دولار

دبي - يزن راشد - يقال إن شركة آبل تفكر في صنع هاتف آيفون كبير أرخص لأولئك الذين لا يستطيعون شراء سلسلة iPhone Pro Max، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المحلل الشهير مينغ تشي كو.

وينضم آيفون 14 ماكس، كما يفترض أن يطلق عليه، إلى آيفون 14 وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس لتشكيل تشكيلة هواتف آيفون لعام 2022.

ومن المحتمل أن يتمتع جهاز آيفون 14 ماكس هذا بنفس ميزات آيفون الأصغر. ولكن بإطار بحجم 6.7 إنشات.

ومن المتوقع أيضًا وجود كاميرا محسنة مع عدسة فائقة الاتساع قادرة على تمكين ميزة الضبط التلقائي للصورة.

وقد يحتوي أيضًا على شاشة العرض المحسنة بمعدل تحديث 120 هرتز التي تم الإبلاغ عنها في خط آيفون 13 برو.

وزادت شركة آبل بشكل مطرد من عدد أجهزة آيفون التي تشحنها. من نموذجين مع آيفون 6، إلى ثلاثة نماذج مع آيفون 8، والآن أربعة نماذج مع سلسلة آيفون 12.

ومن المتوقع أن تستمر آبل في هذا الجدول الزمني المكون من أربعة نماذج، حيث تحاكي سلسلة آيفون 13 لهذا العام تشكيلة آيفون 12. بينما يقال إن خط آيفون لعام 2022 يتخلى عن آيفون ميني لصالح آيفون ماكس.

ويقال إن جهاز آيفون 12 ميني قد تم إلغاءه بسبب ضعف أدائه مقارنة بأجهزة آيفون الأخرى. ويشار إلى أن شركة آبل تخطط لإلغاء التأكيد على هاتف آيفون 13 ميني لعام 2021.

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آبل تطور آيفون رخيص بشاشة كبيرة

لا يمثل الانتقال بين النقيضين مفاجأة لأن هواتف آيفون الأكبر حجمًا تميزت بمبيعات كبيرة تاريخيًا. وقاد آيفون 12 برو ماكس سلسلة آيفون 12 لتحقيق أقوى مبيعات بالمقارنة مع أي تشكيلة آيفون باستثناء آيفون 6.

وقالت شركة أبحاث السوق Counterpoint Research: فضل المستهلكون الإصدار الأعلى من سلسلة آيفون 12 خلال الأشهر السبعة الأولى بعد إطلاق السلسلة. وكانت حصة إصدار برو ماكس في مبيعات سلسلة آيفون 12 نحو 29 في المئة مقارنة بنسبة 25 في المئة لنفس النموذج من سلسلة آيفون 11.

وأضافت: هذا أيضًا أحد أسباب تحقيق سلسلة آيفون 12 أرباح أكثر بنسبة 22 في المئة مقارنة بسلسلة آيفون 11 في الأشهر السبعة الأولى من إطلاقها.

ويجري بيع الهواتف الكبيرة الرخيصة بشكل جيد في جميع المجالات. ويستثمر المصنعون الذين يحاولون الاستحواذ على الأسواق خارج أوروبا والولايات المتحدة في جلب الشاشات الكبيرة إلى الهواتف الرخيصة الثمن.

وفي حال أصدرت آبل هاتف آيفون 14 ماكس ذو الشاشة الكبيرة بسعر مناسب. فقد تكون قادرة على المنافسة بشكل أفضل مع بعض من أفضل هواتف أندرويد الرخيصة.

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