آبل تتخلى عن Touch Bar في ماك بوك برو القادم

دبي - يزن راشد - وفقًا لتقارير متعددة، قد تتخلى شركة آبل عن شريط اللمس Touch Bar الشهير في جهاز ماك بوك برو القادم لعام 2021.

وتزعم العديد من المصادر أن آبل قد تطلق الجيل التالي من ماك بوك برو في صيف 2021. ومن بين التغييرات المتعددة التي يتضمنها الجهاز، فإن أحدها عدم وجود Touch Bar.

وذكر تقرير صادر عن DSCC ما يلي حول مستقبل الميزة: لا يزال Touch Bars هو التطبيق المستعمل رقم 3 بحصة 18 في المئة من الوحدات و 1.2 في المئة من الأرباح في الربع الأول من عام 2021.

وأضاف: نتوقع أن تتجاوز الأجهزة اللوحية Touch Bars عندما تبدأ آبل باعتماد جهاز آيباد بشاشة من نوع AMOLED بقياس 10.9 إنشات. علاوة على ذلك تشير مصادرنا إلى أن آبل قد تلغي Touch Bar في المستقبل.

وشهدت مصادر مثل مينغ تشي كو وبلومبرج أيضًا على هذا الادعاء. وعلى ما يبدو، يتم إزالة Touch Bar بالكامل واستبداله بصف من مفاتيح الوظائف المادية.

واستفاد جهاز ماك بوك برو بقياس 13 إنشًا الذي تم إصداره في العام الماضي في الخريف من Touch Bar.

وقدمت الشركة الميزة في عام 2016. ومع ذلك، لم تحصل على إشادة إيجابية. إذ أحب الناس الشعور بوجود مفاتيح مادية للضغط عليها. كما وجدوا أنه من الأسهل الضغط على الوظائف دون الحاجة إلى النظر إلى أسفل.

ويبدو أن آبل قد استمعت إلى الشكاوى بعد مرور خمس سنوات على الكشف عن الميزة. التي هي عبارة عن شاشة OLED تحل محل مفاتيح الوظائف التقليدية.

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آبل تتخلى عن Touch Bar

وفقًا لـ DSSC، يعد Touch Bar ثالث أكبر استخدام لشاشات OLED في الوقت الحالي. وتشير الشائعات أيضًا إلى أن الشركة قد تتحول إلى شاشات OLED لأجهزة آيباد في المستقبل.

ويستضيف ماك بوك برو الجديد أيضًا معالج السيليكون المحدث بالإضافة إلى التصميم المعدل. ويحتوي التصميم الجديد على جوانب مربعة في النصفين العلوي والسفلي للجهاز جنبًا إلى جنب مع اتجاه التصميم المسطح الذي رأيناه في آيباد برو لعام 2018 وسلسلة آيفون 12.

ومن المتوقع أيضًا أن تضيف آبل المزيد من منافذ الإدخال والإخراج على الجانب وإعادة شحن MagSafe.

وأبلغ المحلل مينغ تشي كو عن عودة موصل طاقة MagSafe. ولكن لم يذكر ما إذا كان هذا يعني فقدان القدرة على الشحن عبر اليسار أو اليمين.

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