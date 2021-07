ون بلس تؤكد أن هواتفها تحد من أداء التطبيقات الشائعة

دبي - يزن راشد - للمرة الثالثة في تاريخها القصير، تجد شركة ون بلس نفسها متورطة في جدل حول أداء هواتفها.

ونشر موقع AnandTech تقريرًا قال فيه إنه وجد أن OnePlus 9 Pro و OnePlus 9 يخنقان قدرات معالجات Snapdragon 888 عند تشغيل تطبيقات شائعة.

وتشمل التطبيقات واتساب وجوجل كروم وتويتر وفيسبوك وإنستاجرام ويوتيوب وسناب شات وديسكورد وفايرفوكس ومايكروسوفت أوفيس و Zoom وما إلى ذلك.

ولم يكن AnandTech قادرًا على الكشف عن قائمة كاملة بجميع التطبيقات التي يحد فيها الهاتفان من قدرات وحدة المعالجة المركزية. ولكن ما هو ملحوظ في النتائج هو أن OnePlus 9 Pro و OnePlus 9 لا يخنقان أي أدوات قياس الأداء.

وبعد أن نشر AnandTech تقريره، أكملت GeekBench، وهي إحدى الأدوات الأكثر شيوعًا لقياس الأداء، تحقيقًا منفصلاً وحذفت OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro من مخططاتها.

و It's disappointing to see OnePlus handsets making performance decisions based on application identifiers rather than application behavior. We view this as a form of benchmark manipulation. We've delisted the OnePlus 9 and OnePlus 9 Pro from our Android Benchmark chart. https://t.co/G40wmWeg7o — Geekbench (@geekbench) July 6, 2021 GeekBench: من المخيب للآمال أن نرى هواتف ون بلس تتخذ قرارات الأداء بناءً على معرفات التطبيق بدلاً من سلوك التطبيق. نحن نعتبر هذا شكلاً من أشكال التلاعب في المعيار.

واستجابت ون بلس للتقارير، وقالت إنها عدلت سلوك OnePlus 9 Pro و OnePlus 9 استجابة لشكاوى الناس حول عمر البطارية.

اقرأ أيضًا: ون بلس تدمج OxygenOS مع ColorOS من أوبو

هواتف ون بلس تحد من أداء التطبيقات الشائعة

أضافت: أولويتنا القصوى هي تقديم تجربة مستخدم مميزة مع منتجاتنا. ويعتمد ذلك جزئيًا على التصرف بسرعة بناءً على تعليقات المستخدمين المهمة. وبعد إطلاق OnePlus 9 و 9 Pro في شهر مارس أخبرنا بعض المستخدمين عن بعض المجالات التي يمكننا فيها تحسين عمر بطارية الأجهزة وإدارة الحرارة.

وأكملت: عمل فريق البحث والتطوير لدينا على مدار الأشهر القليلة الماضية لتحسين أداء الأجهزة. وذلك عند استخدام العديد من التطبيقات الأكثر شيوعًا من خلال مطابقة متطلبات معالج التطبيق بالطاقة الأنسب. وقد ساعد ذلك في توفير تجربة سلسة مع تقليل استهلاك الطاقة. وفي حين أن هذا قد يؤثر في أداء الأجهزة في بعض تطبيقات قياس الأداء. فإن تركيزنا هو القيام بما في وسعنا لتحسين أداء الجهاز لمستخدمينا.

ويشار إلى أن شركة ون بلس ليست غريبة عن هذا النوع من الجدل. وفي أيام OnePlus 3T، قامت الشركة بتضمين تعليمات برمجية في OxygenOS من شأنها أن تعزز بشكل مصطنع تردد معالج Snapdragon في الهاتف عند تشغيل تطبيقات معيارية معينة. وجرى بالإضافة إلى ذلك اكتشاف أن الشركة تفعل شيئًا مشابهًا مع OnePlus 5.

اقرأ أيضًا: OnePlus أصبحت علامة تجارية فرعية لـ Oppo