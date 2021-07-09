شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصلح واحدة من أكبر الثغرات فى Teams عبر تحديث جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسمح مايكروسوفت للمنضمين من غير الهواتف الذكية برفع يدهم أثناء اجتماع Teams عن طريق إضافة ميزة جديدة، ويمكن الآن للمشاركين الذين يسجلون الدخول باستخدام جهاز آخر غير الهاتف الذكى أن يطلبوا التحدث فى الاجتماع برفع أيديهم بالضغط على "* 5"، أى الضغط على علامة النجمة و 5 فى نفس الوقت على لوحة الأرقام.

وحتى الآن، فقط أولئك الذين انضموا باستخدام هاتف ذكى كانوا قادرين على القيام بذلك، لكن ليس بعد الآن، فإذا كنت تقوم بتسجيل الدخول إلى اجتماع Teams مع الكمبيوتر اللوحى أو سطح المكتب أو أى جهاز مؤهل آخر متصل بالإنترنت، فستتمكن قريبًا من استخدام هذه الميزة.

ووفقًا لخارطة طريق مايكروسوفت 365، "يمكن للمقدمين والمنظمين الآن منع مشاركى PSTN من إلغاء كتم الصوت، ويسمح هذا التغيير أيضًا لمشاركى PSTN بطلب التحدث عن طريق رفع أيديهم فى الاجتماع عبر أمر لوحة الاتصال (اضغط * ​​5). "

ولم تطرح مايكروسوفت هذه الميزة حتى الآن على الرغم من أنك قد تتوقع رؤيتها قريبًا، هذا الشهر فقط، كجزء من تحديث، وقدمت الشركة مؤخرًا وظيفة Teams جديدة أخرى من خلال دمج حسابات العمل والحسابات الشخصية فى نفس التطبيق فى نفس الوقت.

وفى وقت سابق، لم يكن من الممكن استخدام كل من ملفات التعريف الشخصية والعمل فى نفس التطبيق. يزيل التحديث الذى تم إجراؤه على مايكروسوفت Teams الحاجة إلى التبديل بين نوعى الحسابات. بعد التحديث، عند تسجيل الدخول، يجب أن يظهر حساب عملك أو مدرستك ببساطة باعتباره شعار التطبيق، بينما سيُشار إلى الحساب الشخصى بشعار داخل دائرة بيضاء لتمييزه.