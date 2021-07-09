مايكروسوفت تستعد لإطلاق خدمة Cloud PC

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 12:11 مساءً - منذ ساعتين

ستعلن شركة مايكروسوفت الأمريكية عن خدمة الحواسيب السحابية Cloud PC في 12 يوليو الجاري ضمن حدث Microsoft Inspire.

ويعد Microsoft Inspire مؤتمر مايكروسوفت السنوي الذي يركز على تكنولوجيا المعلومات. ومن المقرر أن يبدأ في 14 يوليو ويستمر حتى 15 يوليو.

وتعد Cloud PC منتج سطح مكتب افتراضي كخدمة تمكن العملاء من استخدام أجهزتهم الخاصة للوصول إلى سطح مكتب بعيد يعمل بنظام ويندوز، واستخدام برامج مثل ”مايكروسوفت أوفيس“.

ويمكن أن تعمل خدمة Cloud PC إلى حد ما مثل خدمات البث السحابي للحاسب الشخصي، مثل Shadow Cloud Computing.

وتخطط عملاقة البرمجيات لبيع Cloud PC كتجربة Microsoft 365 مدارة بسعر ثابت لكل مستخدم. وهذا اختلاف مهم عن تسعير Windows Virtual Desktop (الآن Azure Virtual Desktop)، والذي يدور حول استهلاك Azure.

وأشار تسريب في العام الماضي إلى أن مايكروسوفت قد تخطط لبيع عدد قليل من خيارات الاشتراك في Cloud PC كل منها يقدم كمية مختلفة من وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين). وتختبر الشركة Cloud PC مع عدد من المنظمات.

وتسمح خدمة Cloud PC لمديري الأجهزة الطرفية بتوفير أجهزة الحاسب المستضافة عبر السحابة، وإدارة الأجهزة المادية والافتراضية، وذلك من خلال بوابة موحدة وسعر ثابت ويمكن التنبؤ به.

وحددت مايكروسوفت جلسة بعنوان ما التالي في حوسبة المستخدم في 15 يوليو. وكان سكوت مانشستر أحد المتحدثين في تلك الجلسة، التي تدور حول أحدث حلول سحابية من مايكروسوفت لتمكين العمل الهجين.

ووفقًا لسيرته الذاتية، فإنه مدير إدارة البرامج لأجهزة سطح المكتب المدارة السحابية والمسؤول عن تطوير Windows Virtual Desktop وخدمات سطح المكتب البعيد، والشاشة الثانية عن بعد، والوسائط المتعددة وتقنيات الشبكات.

وأشارت المصادر قبل أشهر إلى أن مانشستر كان يعمل على خدمة الحواسيب السحابية Cloud PC العاملة بنظام Azure من مايكروسوفت، التي تحمل الاسم الرمزي Deschutes.