غوغل تكشف عن ميزة جديدة لمنظمي الاجتماعات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 12:11 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة غوغل، عن ميزة جديدة في خدمة تنظيم المواعيد (غوغل كالندر) تسمى RSVP، وتتيح لمستخدمي Workspace التخطيط للانضمام إلى اجتماع، سواء كان ذلك شخصيا أو افتراضيا.

وبحسب تقرير لموقع xda-developers التقني، فإنه مع إضافة خيارات RSVP الجديدة، يمكن لكل من المضيف والمدعوين رؤية كيف يخطط الحاضرون لحضور الاجتماع في تفاصيل الحدث.

وتأمل الشركة أن تساعد الميزة الجديدة منظمي الاجتماعات، على معرفة الطرق التي يخطط بها الأشخاص لحضور الحدث، إلى جانب فهم التوقعات ومدى التكيف مع الحاضرين الذين لن يكونوا حاضرين شخصيا.

وقالت غوغل إن هذا سيساعد الحاضرين في الاجتماع على معرفة ما يمكن توقعه عند انضمامهم إلى الاجتماع والاستعداد وفقا لذلك.

في البداية، ستتوفر خيارات RSVP الجديدة في ”غوغل كالندر“، وسيتم توسيعها قريبا لتشمل دعوات التقويم في جيميل (Gmail).

وبشأن طريقة الرد على الدعوات، سيقوم المستخدم بفتح تطبيق ”غوغل كالندر“، ثم فتح الحدث الذي تلقى الدعوة إليه.. في الجزء السفلي، بجوار ”هل ستأتي؟ ”، انقر فوق أحد الخيارات، وعند النقر فوق ”نعم“، سترى ثلاثة خيارات: نعم، ونعم في غرفة الاجتماعات، ونعم انضم افتراضيا.

إذا حددت خيار ”غرفة الاجتماعات“، فستظهر أيقونة الباب بجوار اسمك في الدعوة، وبالمثل، ستظهر أيقونة كاميرا الفيديو بجوار اسمك إذا حددت خيار ”الانضمام افتراضيا“.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا حددت خيارات RSVP الجديدة، فلن تتم مشاركة تفاصيل طريقة الانضمام (كيفية الانضمام فعليا) مع جهات الاتصال الموجودة على تطبيقات أساسية أخرى، مثل أوتلوك Microsoft Outlook.

ويتم طرح ميزة RSVP الجديدة تدريجيا لنطاقات الإصدار السريع، بينما تستقبلها نطاقات الإصدار المجدول اعتبارا من 22 يوليو 2021، وستكون متاحة لجميع عملاء Google Workspace، بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic وG Suite Business.

بينما تقتصر الميزة الجديدة حاليا على الدعوات في غوغل كالندر، إلا أن غوغل تخطط لجلب ميزة RSVP للدعوات إلى البريد الإلكتروني ”جيميل“ في المستقبل.