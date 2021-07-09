شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ubisoft تستعد لطرح نسخة جديدة من لعبة Assassin’s Creed والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تطوير الألعاب Ubisoft ، عن أن هناك لعبة Assassin’s Creed جديدة قيد الإعداد، وكشفت الشركة، أن هذه اللعبة التى تحمل الاسم الرمزى "Infinity"، وستكون لعبة قائمة على الخدمة عبر الإنترنت.

وكانت ألعاب Assassin’s Creed عبارة عن العاب مستقلة، مع التركيز على فترة مختلفة من التاريخ مع كل عنوان، لكن إنفينيتى ستكون مختلفة، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، يقول التقرير أن اللعبة قد تحتوى على عدة إعدادات متصلة يمكن أن تبدو وتلعب بشكل مختلف وأنه يمكن إضافة المزيد منها بمرور الوقت، ويبدو أن اللانهاية صحيحة مع هذا المنطق، مع مجموعة متنوعة من العوالم المتصلة، أوسع وأكبر نطاقًا من أى نزهة Assassin's Creed واحدة.

ويمكن أن تشهد لعبة بهذا الحجم بضع سنوات قبل إطلاقها ويبدو أن استوديوًا واحدًا لن يكون قادرًا على تحمل المسؤولية عن ذلك، فيما توظف Ubisoft "بنية تعاونية مشتركة بين الاستوديوهات" لبناء Assassin’s Creed Infinity، والتى سيقودها Marc- Alexis Côté، الذى سيعمل كمنتج تنفيذى لسلسلة Assassin’s Creed.

وعمل فى Assassin’s Creed Brotherhood، ثم عمل فى منصب المدير الإبداعى فى Assassin’s Creed Syndicate وكان المنتج الأول فى Assassin’s Creed Odyssey.