شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف ماذا يحدث بعد قضاء 17دقيقة يوميا على الهواتف الذكية؟ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون، أن استخدام الهاتف المحمول لمدة 1000 ساعة، أو ما يقرب من 17 دقيقة يوميًا على مدى عشر سنوات، يزيد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية بنسبة 60%.
يقول الباحثون إن الإشعاع الصادر عن إشارات الهاتف المحمول يتداخل مع الآليات الخلوية، ويمكن أن يؤدي إلى تكوين بروتينات إجهاد تسبب تلف الحمض النووي والأورام وحتى موت الخلايا في الحالات القصوى.
ودرس خبراء بيركلي الدراسات السابقة التي أجريت في الولايات المتحدة والسويد والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا للحصول على صورة واسعة لاستخدام الهاتف المحمول.
وأضاف موسكوفيتز، أن الدراسات التي تفحص الارتباط بين استخدام الهاتف المحمول والسرطان مثيرة للجدل، حيث قال إنه "موضوع حساس للغاية".
أجرى فريق بيركلي البحث مع المركز الوطني للسرطان في كوريا الجنوبية وجامعة سيول الوطنية، ووجدوا أيضا أن العديد من الدراسات التي تظهر عدم وجود رابط تم تمويلها بشكل كامل أو جزئي من جانب صناعة الهواتف المحمولة، مضيفًا أن هناك دليلًا واضحًا على وجود ارتباط.