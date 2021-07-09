شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية فتح موجه الأوامر فى ويندوز 10 بطرق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر
هناك ثلاث طرق رئيسية للوصول إلى موجه الأوامر، يعد استخدام اختصار قائمة Power User أسرع طريقة لمعظم الأشخاص.
قائمة power user
وسيظهر في القائمة مرتين: موجه الأوامر وموجه الأوامر (المسؤول)، الخيار الثاني سيفتح موجه أوامر "مرتفع"، والذي يمنحك امتيازات المسئول المطلوبة لبعض الأوامر، وفي جميع الحالات تقريبًا، من الأفضل استخدام موجه الأوامر المرتفع، فيمكنه فعل كل ما يستطيع موجه الأوامر العادي وأكثر من ذلك.
بحث ويندوز
يمكنك أيضًا البحث ببساطة عن موجه الأوامر باستخدام ميزة البحث العادي في ويندوز، والضغط فوق الزر ابدأ واكتب موجه الأوامر، ثم حدده من القائمة عند ظهوره.
إذا قمت بالضغط بزر الماوس الأيمن فوق موجه الأوامر، وحددت تشغيل كمسؤول أو الضغط فوقه في النتائج، فستفتح موجه أوامر غير مقيد.قائمة ابدأ
يمكنك أيضًا فتح موجه الأوامر من خلال التنقل عبر قائمة ابدأ، لفتح موجه الأوامر من خلال قائمة ابدأ، اضغط فوق رمز ويندوز ثم قم بالتمرير لأسفل للعثور على مجلد نظام ويندوز.
افتح المجلد واضغط بزر الماوس الأيمن فوق موجه الأوامر لفتحه.