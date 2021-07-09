شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية فتح موجه الأوامر فى ويندوز 10 بطرق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد موجه الأوامر Command Prompt هو تطبيق مثبت على جميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، والذي يتيح لك إدارة الكمبيوتر باستخدام أوامر نصية، ولكن على عكس التطبيقات الأخرى، ليس من السهل دائمًا العثور على موجه الأوامر، لذلك إليك كيفية فتح موجه الأوامر على جهاز الكمبيوتر في ويندوز 10، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

هناك ثلاث طرق رئيسية للوصول إلى موجه الأوامر، يعد استخدام اختصار قائمة Power User أسرع طريقة لمعظم الأشخاص.





تعد أسرع طريقة لفتح نافذة موجه الأوامر هي من خلال قائمة Power User، والتي يمكنك الوصول إليها بالضغط بزر الماوس الأيمن فوق رمز ويندوز في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة، أو باستخدام اختصار لوحة المفاتيح Windows Key + X.

قائمة power user

وسيظهر في القائمة مرتين: موجه الأوامر وموجه الأوامر (المسؤول)، الخيار الثاني سيفتح موجه أوامر "مرتفع"، والذي يمنحك امتيازات المسئول المطلوبة لبعض الأوامر، وفي جميع الحالات تقريبًا، من الأفضل استخدام موجه الأوامر المرتفع، فيمكنه فعل كل ما يستطيع موجه الأوامر العادي وأكثر من ذلك.



بحث ويندوز بحث ويندوز يمكنك أيضًا البحث ببساطة عن موجه الأوامر باستخدام ميزة البحث العادي في ويندوز، والضغط فوق الزر ابدأ واكتب موجه الأوامر، ثم حدده من القائمة عند ظهوره.