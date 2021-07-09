شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية نسخ ولصق "النصوص" من الصور على أجهزة أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعل واحدة من أروع الميزات التى تأتى إلى أجهزة أيفون هى نسخ "النص" ولصقه من الصور، حيث ستكون هذه الميزة، التى تسمى Live Text، متاحة لمستخدمى أيفون مع iOS 15، ومع ذلك، إذا كنت قد قمت بتنزيل الإصدار التجريبى من iOS 15، يمكنك استخدام الميزة على الفور.

1. افتح تطبيق الصور على أيفون.

2. ابحث عن صورة بها بعض الكلمات - مكان أو مطعم أو حتى علامة منتج.

3. الآن، اضغط مع الاستمرار على الكلمات للتحديد، سترى الآن خيار النسخ.

4. إذا كان النص صغيرًا جدًا، فاضغط لتكبير الصورة.

5. انسخ النص وافتح تطبيقًا يدعم إدخال النص - بحث Google على سبيل المثال.

6. حدد لصق من القائمة المنبثقة وستحصل على جميع المعلومات التى تحتاجها.