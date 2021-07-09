شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الروبوتات يمكن أن تنتشر على كوكب الأرض خلال 15 عاما فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن الروبوتات ستسيطر على عالمنا خلال 15 عاما فقط، حيث يمكن أن يتناول البشر وجبات مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعى وتوظف الروبوتات للقيام بالأعمال المنزلية المختلفة سواء داخل المنازل أو خارجها، فضلا عن وجود المنازل المبنية بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وجاء تقرير "The Future Smart Energy Consumer" الذى تم إعداده بتكليف من شركة Smart Energy GB لاستكشاف كيف تمهد العدادات الذكية الطريق للابتكارات المستقبلية، ويبحث فى كيف ستغير التكنولوجيا وسعينا إلى أن نكون أكثر استدامة حياتنا المنزلية فى عام 2035.

وبحسب التقرير، فيمكن لمساعدى الذكاء الاصطناعى (AI) توجيه طائرات الأمن بدون طيار حول ممتلكاتنا المؤتمتة بالكامل - والتحقيق فى مشكلات مثل المتسللين والأجهزة التى تستخدم طاقة أكبر مما ينبغي، مما يشير إلى وجود مشكلة، كما ستحظى حدائق الزراعة المائية بشعبية كبيرة، وذلك باستخدام الإعدادات الممكّنة للعدادات الذكية للتحكم فى استخدام الحرارة والطاقة لتوفير البيئة المثالية لزراعة الأعشاب والنباتات.

ويمكن أن تظهر التطورات الخضراء، المكونة من مجمعات سكنية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، فى جميع أنحاء البلاد، بينما من المتوقع أن تزود السلطات المحلية أصحاب الدخل المنخفض بالمنح لتصبح مكتفية ذاتيًا بالكامل من الطاقة، وسيساعد ذلك العائلات على تركيب ألواح شمسية جديدة ومحولات الكتلة الحيوية ووحدات تخزين البطاريات على ممتلكاتهم، مما يمكنهم من توليد ما يكفى من الكهرباء لتلبية جميع احتياجاتهم المنزلية وحتى بيعها لجيرانهم.

وفى الخارج، يمكن أن تسمح البيوت الزجاجية المزودة بمنشآت للطاقة المتجددة الممولة بالمنح للناس بزراعة مجموعة من الفواكه والخضروات الغريبة التى لا تنتمى إلى المملكة المتحدة على سبيل المثال، كما يمكن أن تسمح الطاقة من الألواح الشمسية لسائقى السيارات بشحن سياراتهم الكهربائية باستخدام الطاقة الكربونية المحايدة.

وقامت شركة Smart Energy GB بإنشاء رسم توضيحى يوضح منزل المستقبل غير البعيد، والذى يعرض الأدوات الذكية والتقنيات المستدامة المصممة لإحداث ثورة فى الأعمال الروتينية والمساعدة فى خلق نمط حياة أكثر صداقة للبيئة، وقال دان بروك، الرئيس التنفيذى لشركة سمارت إنرجى جى بي: "نحن فى طريقنا إلى مستقبل صافى الصفر وهذا التقرير يقدم نظرة رائعة حول كيفية إحداث ثورة فى حياتنا اليومية فى غضون سنوات قليلة فقط، وقال "الذكاء الاصطناعى والمنازل والأجهزة الذكية ستكون قادرة على الاستجابة لاحتياجاتنا ومساعدتنا فى حياتنا المزدحمة بشكل متزايد.