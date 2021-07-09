شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على 5 ميزات لن تحصل عليها أجهزة أيفون "القديمة" بعد ظهور iOS 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل النقاب عن iOS 15 خلال الشهر الماضى، لأجهزة أيفون وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، تم طرح أول إصدار تجريبى عام أيضًا، حيث يأتى iOS 15 مع عدد كبير من الميزات الجديدة التى من شأنها تحسين تجربة المستخدم، ومع ذلك، لن يتم طرح جميع الميزات الجديدة لجميع مستخدمى أيفون فى جميع أنحاء العالم، هناك بعض الميزات فى نظام التشغيل iOS 15 لا تتوافق مع أجهزة أيفون الأقدم، فيما يلى خمس ميزات من هذا القبيل:

ميزة Live text على الكاميرا

واحدة من أروع الميزات التى تأتى مع iOS 15 هى التعرف على نصوص الصور ومعالجتها، على سبيل المثال، يمكنك النقر فوق صورة اسم مطعم، باستخدام iOS 15، يمكنك فقط النقر فوق النص الموجود فى الصورة للحصول على معلومات حول هذا الموضوع، ومع ذلك، ستكون الميزة متاحة على أجهزة أيفون التى تعمل بمعالج A12 Bionic أو أعلى.

لا يوجد تطبيق Weather جديد تمامًا لمستخدمى أيفون القدامى

تم توفير تطبيق Weather لجهاز أيفون للحصول على مظهر جديد تمامًا والعديد من الميزات، مثل الخلفيات المتحركة ستكون جزءًا من تطبيق Weather مع نظام التشغيل iOS 15 ولكنه يقتصر على أجهزة أيفون الأحدث فقط.

ميزة المشى الثابت ليست مخصصة أيضًا "للجميع"

إحدى الميزات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية التى تأتى مع iOS 15 هى Walking Steadiness، تستخدم الميزة الخوارزميات لمراقبة مدى ثبات مسيرتك، لكن الميزة مخصصة لأجهزة أيفون 8 وأجهزة أيفون الأحدث فقط.

لن تعمل بعض ميزات FaceTime على أجهزة أيفون القديمة

ستكون ميزات FaceTime واحدة من أكبر التغييرات على أجهزة أيفون التى تعمل بنظام iOS 15، عرضت شركة Apple الكثير من الميزات الجديدة القادمة إلى تطبيق مكالمات الفيديو، على سبيل المثال، الوضع الرأسى الذى من شأنه أن يطمس الأرض بذكاء، ومع ذلك، ستتوفر الميزة على أجهزة أيفون الأحدث فقط.

لن يصل الصوت المكانى إلى جميع أجهزة أيفون

تعمل ميزة Spatial Audio من Apple على تحسين تجربة الموسيقى على AirPods Pro و AirPods Max، إنه مكون تتبع الرأس جيد حقًا ولكنه سيعمل على أيفون 7 والإصدارات الأحدث.