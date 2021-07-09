شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أشياء تتأكد منها وخطوات تلتزم بها عند مشاركة الواى فاى على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم أجهزة أندرويد رمز الاستجابة السريعة QR لتسهيل مشاركة كلمات مرور الواى فاى بين الأجهزة دون الحاجة لكتابتها على جهاز آخر والكشف عنها للآخرين، وهذا الرمز يجعلك تتمكن من مشاركة الواى فاى ليس فقط بين أجهزة أندرويد بل بين جهاز أندرويد وأجهزة أبل أيضا، وهنا نرصد لك كل ما تحتاجه خلال هذه العملية، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





أشياء يجب التأكد منها قبل بدء مشاركة الواى فاى

قبل أن تتمكن من مشاركة كلمة مرور شبكة الواى فاى الخاصة بك، تأكد من أن:

- جهازك يعمل بنظام أندرويد 10 أو إصدار أحدث.

- أنك متصل بالشبكة التي ترغب في مشاركتها.





خطوات مشاركة كلمة مرور واى فاى مع جهاز أندرويد

1. على جهاز أندرويد الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات.

2. اضغط على اتصالات، اعتمادًا على جهاز اندرويد الخاص بك، قد يكون خيار القائمة هو الشبكة والأمان.

3. اضغط على رمز الترس بجوار اسم الشبكة التي تريد مشاركتها.

4. في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط فوق رمز الاستجابة السريعة، وسيتم إنشاء رمز QR فريد يمكنك حفظه ومشاركته مع جهة الاتصال الخاصة بك.

5. للوصول إلى الشبكة دون كتابة كلمة مرور، يجب على الشخص الآخر فتح تطبيق الكاميرا الافتراضي الخاص به ومسح الرمز ضوئيًا من شاشتك.

6. عند مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، يحتاج هذا الشخص فقط إلى اتباع التعليمات للاتصال.





مشاركة كلمة مرور واى فاى برمز QR بين أندرويد وأبل

إذا كان لديك جهاز لا يدعم المشاركة التلقائية من أبل أو وظيفة إنشاء رمز الاستجابة السريعة في أندرويد، فيمكنك إنشاء رمز الاستجابة السريعة الخاص بك من QiFi، وهو مولد لرمز QR آمن على الإنترنت مصمم خصيصًا للوصول إلى شبكة واى فاى التي تعمل عبر أجهزة أبل وأندرويد وويندوز.

1. اذهب إلى موقع QiFi.

2. اكتب اسم شبكتك اللاسلكية وكلمة المرور.

3. اضغط على إنشاء، فسيتم إنشاء رمز QR فريد.

4. بمجرد حصولك على رمز الاستجابة السريعة، يمكنك طباعته أو تصديره كملف.

5. للوصول إلى الشبكة دون كتابة كلمة مرور، اطلب من الشخص الآخر فتح تطبيق الكاميرا الافتراضي الخاص به ومسح الرمز ضوئيًا من شاشتك.