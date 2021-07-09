شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين Amazon Pay و Amazon Pay Later؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Amazon Pay هى خدمة دفع عبر الإنترنت تسهل على العملاء استخدام طرق الدفع المرتبطة بالفعل بحساب أمازون الخاص بهم لإجراء المدفوعات على مواقع الويب أو التطبيقات التجارية التابعة لجهات خارجيةـ، فى حين أن Amazon Pay Later هى الطريقة الأكثر ملاءمة للحصول على رصيد فورى للمشتريات التى تتم عبر EMI على أمازون، لكنها متاحة فقط فى الهند حاليا.

كيف أحصل على الدفع لاحقًا على أمازون؟

يمكنك بسهولة الوصول إلى Amazon Pay لاحقًا على تطبيق Amazon الخاص بك، أنت مطالب بفتح تطبيق Amazon والنقر مرة أخرى على Amazon Pay لفتح لوحة معلومات Amazon Pay، وعلاوة على ذلك، انقر فوق Amazon Pay Later لفتح لوحة معلومات Amazon Pay Later.

هل يمكننى استخدام رصيد Amazon Pay للدفع نقدًا عند التسليم؟

يمكن الدفع نقدًا عند التسليم باستخدام النقد أو من خلال الرسائل القصيرة باستخدام الموقع بمجرد تلقى هذا الرابط، ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة حيث يمكنك اختيار الدفع من خلال بطاقة الائتمان / الخصم أو UPI (Android فقط).\

هل يمكننى استخدام رصيد Amazon Pay لـ UPI؟

نعم، يمكن استخدام رصيد Amazon Pay مع معرف Amazon Pay UPI.

ما الفرق بين رصيد الدفع فى أمازون و Amazon pay UPI؟

UPI هى طريقة دفع تستخدم حسابك المصرفى للخصم والائتمان، أما محفظة Amazon Pay هى محفظة افتراضية تتيح للمستخدمين تحميل الأموال باستخدام صافى الخدمات المصرفية أو UPI أو البطاقات، و أيضًا، يمكن استخدامه داخل وخارج أمازون.