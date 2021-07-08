شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنتقد فيس بوك من جديد وتصف دراسة لها بأنها "معيبة بشكل خطير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت شركة أبل دراسة جديدة بتكليف من فيس بوك زعمت أن تطبيقات أبل وجوجل المثبتة مسبقًا تهيمن على الفئات الرئيسية، مما يجعل من الصعب على مطورى الطرف الثالث المنافسة.

وأظهرت الدراسة التى أجرتها شركة Comscore لقياس وتحليلات الوسائط ومقرها الولايات المتحدة وبتكليف من فيس بوك أن 75 فى المائة من أفضل 20 تطبيقًا على نظام التشغيل iOS فى الولايات المتحدة صنعتها أبل، بينما صنعت جوجل 60 فى المائة من أفضل التطبيقات على Android.

ومع ذلك، وصف متحدث باسم شركة آبل التقرير بأنه "مصمم بشكل ضيق" و"معيب بشكل خطير"، وفقًا لموقع The Verge، ونُقل عن المتحدث قوله فى التقرير: "تم تصميم هذا الاستطلاع الممول من فيس بوك فى ديسمبر 2020 بشكل ضيق لإعطاء انطباع خاطئ بأن هناك منافسة قليلة على متجر التطبيقات".

وقال المتحدث إن منهجية الاستطلاع كانت "معيبة بشكل خطير من عدة جوانب" وأن النتائج تتعارض مع تصنيفات Comscore الأخيرة فى أبريل 2021 بشأن استخدام التطبيقات، ووفقًا للتقرير، الذى شمل 4000 مستجيب، فإن التطبيقات الأربعة الأولى على كلا النظامين صنعت من قبل الشركات الأم المعنية.

وتهيمن الخدمات المثبتة مسبقًا عندما يتعلق الأمر بالأساسيات مثل الطقس والصور والساعات، وفقًا للتقرير، مما يشير إلى أن هذه الفئات سيكون من الصعب على التطبيقات الأخرى المنافسة فيها.