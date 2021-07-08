تكنولوجيا: ابل تتجه لإزالة شريط اللمس في الإصدار القادم من أجهزة MacBook Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد اليوم عن خطط ابل لإطلاق إصدار هذا العام من أجهزة MacBook Pro دون ميزة شريط اللمس.

تستعد شركة ابل لإطلاق جهاز MacBook Pro للعام 2021 مع شريحة معالج M1 المطورة من ابل، كما تضيف ابل تغييرات على تصميم الجهاز، حيث تقدم ابل الجهاز دون Touch Bar.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول تصميم MacBook Pro الذي ينطلق في صيف هذا العام عبر محللي DSSC، حيث أكد المحللين على أن إزالة Touch Bar من إصدارات هذا العام.

كما أضاف تقرير DSSC أن ابل تستعد لإطلاق جهاز iPad بشاشة OLED بحجم 10.9 إنش خلال العام المقبل، أيضاً من المقرر أن تستبدل ابل شريط اللمس بصف من المفاتيح التي تدعم الإجراءات ذاتها في الجهاز.

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