تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy M52 5G في قاعدة بيانات 3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها المتوسط Galaxy M52 5G، ولقد رصد الهاتف اليوم في قاعدة بيانات 3C إستعداداً للإعلان الرسمي.

يتطلق قريباً هاتف Galaxy M52 5G بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، ولقد أوضحت تسريبات 3C القدرة المميزة لبطارية الهاتف الذي ينطلق قريباً بقدرة بطارية 5000 mAh.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن بعض من مواصفات هاتف Galaxy M52 5G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 778G، كما تتوافق إعدادات الكاميرة مع إصدار سامسونج الرئيسي Galaxy A52، لذا يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل واثنان من المستشعرات بدقة 5 ميجا بيكسل.

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