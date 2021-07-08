شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار تقنية لتخزين "الوقود الشمسى" لحماية المناخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركتان في سويسرا تقنية كيميائية حرارية شمسية تعتمد على الحرارة المعالجة الناتجة عن ضوء الشمس المركز، لتخزين الطاقة الحرارية بتكلفة قليلة وفي درجات حرارة مرتفعة، حيث يتم إنتاج الوقود الشمسي من ضوء الشمس عن طريق التمثيل الضوئي الاصطناعي، أو التفاعل الكيميائي الحراري، ويستخدم الضوء كمصدر للطاقة، إذ يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية، عادة عن طريق تخفيض الپروتون إلى الهيدروجين، أو ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات عضوية.

كما يمكن إنتاج الوقود الشمسي وتخزينه لاستخدامه فيما بعد، عندما يكون ضوء الشمس غير متوافر، مما يجعله بديلا للوقود، وتتيح هذه التقنية تخزين جزء من الطاقة الشمسية لاستخدامها أثناء غياب الشمس في الليل، أو عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم، مما يتيح التشغيل المستمر للمفاعلات، وبالتالي تزداد قدرة المصنع بشكل لافت، كما تنخفض النفقات الرأسمالية.

وقبل هذه التقنية، لم تتوفر عملية تخزين الطاقة الحرارية في السوق متوافقة مع درجات الحرارة المرتفعة، لذلك، عملت شركة سينهيليون على تطوير هذه التقنية، مما يتيح تخزين الحرارة الشمسية ذات درجة الحرارة العالية لأكثر من 1000 درجة مئوية بطريقة فعالة من حيث التكلفة والقابلية للتطوير.