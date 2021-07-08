تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن هاتف جديد لمستخدمي Snapdragon Insiders

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً عن هاتف ذكي يستهدف مستخدمي “Snapdragon Insiders” ويضم رقاقة معالج Snapdragon 888، وشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش ومعدل تحديث 144Hz.

يضم “Snapdragon Insiders” أكثر من 1.6 مليون مستخدم من المشاركين في منتديات الشركة ومشجعي كوالكوم، واليوم تقدم كوالكوم هاتفها الأول المخصص لمستخدمي “Snapdragon Insiders” والذي صمم بالتعاون مع Asus.

ويتميز هاتف Snapdragon Insiders بشاشة AMOLED من سامسونج بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 2448 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، مع طبقة حماية من Gorilla Glass Victus، كما تدعم الشاشة Always-on.

ويضم الإطار العلوي للهاتف مستشعر بدقة 24 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

كما يأتي تطبيق الكاميرة ببرنامج Qualcomm AI لدعم التكبير التلقائي، مع التتبع الذكي للموضوع، كما شاركت Asus في تصميم الكاميرة.

أيضاً يأتي الهاتف بالجيل الثاني من مستشعر البصمة 3D Sonic الذي يدعم سلسلة Galaxy S21، إلا أن تقنية إستشعار البصمة لا تأتي في الشاشة حيث لا يتوافق المستشعر مع تصميم الشاشة.

ويدعم هاتف Snapdragon Insiders رقاقة معالج Snapdragon 888، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في LPDDR5.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم معايير Quick Charge 5.0 في الشحن، ويتميز الهاتف بوزن 210 جرام.

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