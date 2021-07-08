تكنولوجيا: سوني تكشف عن مكبر SRS-NB10 الصوتي اللاسلكي بسعر 150 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سوني عن إصدارها الجديد من المكبرات الصوتية اللاسلكية SRS-NB10 المميزة بتصميم حول الرقبة، وعمر شحن 20 ساعة، والذي ينطلق بسعر 150 دولار.

ينطلق مكبر SRS-NB10 الصوتي اللاسلكي بتصميم حول الرقبة ومجموعة من المميزات، حيث يدعم المكبر الصوتي تلقي المكالمات الصوتية، والإستماع إلى الموسيقى، كما يدعم الإقتران بسلاسة مع الأجهزة لبث الصوتيات.

تجذب الأجهزة الصوتية المميزة بتصميم يحيط بالرقبة قاعدة كبيرة من المستخدمين، حيث تتميز هذه الأجهزة بعمر أطول للبطارية، وتجربة صوتية بأفضل آداء، ويأتي مكبر Sony SRS-NB10 الصوتي بتصميم يدعم المستخدم بتجربة مريحة للإستماع على مدار اليوم.

كما يتميز المكبر الصوتي بنطاق كامل مع bass، ودعم لتقنية البلوتوث 5.1، أيضاً يدعم المكبر برامج الترميز SBC و AAC، مع نطاق إرسال يتراوح بين 20 Hz إلى 20000 Hz.

أيضاً يدعم مكبر SRS-NB10 آداء جيد وواضح في المكالمات الصوتية، ويدعم الإتصال بسلاسة بالهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز، أو أي مصدر للصوتيات عبر البلوتوث، كما يدعم المكبر الإتصال بأكثر من جهاز في نفس الوقت.

وتؤكد سوني على أن Sony SRS-NB10 يدعم عمر شحن يصل إلى 20 ساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع عبر منفذ USB C، ويتميز المكبر بوزن 113 جرام، ويتوفر خلال شهر سبتمبر بسعر 150 دولار تقريباً.

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