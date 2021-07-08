تكنولوجيا: وان بلس تحدد يوم 22 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف OnePlus Nord 2 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة وان بلس موعد الحدث القادم في 22 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus Nord 2 5G.

تستعد شركة وان بلس لكشف النقاب عن إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة، والذي يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G، ولقد شغل هاتف Nord 2 5G عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي أوضحت بعض من مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلات الرسمي.

ولقد جاء إعلان وان بلس عن الحدث عبر تغريدة نشرت على تويتر في حساب الشركة الرسمي في المملكة المتحدة، كما أطلقت الشركة بالفعل صفحة رسمية للهاتف على موقعها الرسمي.

ويعد هاتف OnePlus Nord 2 من بين الإصدارات الأولى في الهواتف الذكية برقاقة Dimensity 1200 AI المخصصة من MediaTek، والتي تأتي بتعزيز لتقنية الذكاء الإصطناعي في الكاميرة والشاشة وأيضاً الإستجابة السريعة للهاتف.

كما أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف Nord 2 5G يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش وجودة عرض FHD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع Warp Charge 30T Plus، لذا نترقب تأكيد هذه المواصفات في الحدث المرتقب عقده لاحقاً هذا الشهر.

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