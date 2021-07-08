شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن ميزة مهمة في نظام "ويندوز 11" .. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع متخصص ببرامج الكمبيوتر أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تفكر جديا بخدمة إعادة خيار استخدام نظام "ويندوز 10" للمستخدمين في حال عدم إعجابهم بالنظام الجديد "ويندوز 11".

وذكر موقع "PCworld" الأمريكي أن الشركة الأمريكية ستمنح مستخدميها أيام إضافية لاختبار النظام الكمبيوتري الجديد "ويندوز 11"، حيث سيتمكن المستخدم من العودة إلى النظام القديم أي العاشر في حال عدم ملاءمته وسيكون ذلك من خلال كبسة "استعادة النظام".

وبحسب الموقع، فإن الفترة المسموحة لن تحرم المستخدمين من فرصة العودة إلى النظام السابق، حيث سيخضع الإجراء نفسه من خلال نسخة احتياطية كاملة لنظام الويندوز.

ومن المتوقع أن تطرح مايكروسوفت أدوات الترقية لـ"ويندوز 11" بدءا من أكتوبر 2021، وستبدأ في توفير الحواسيب المحمولة والشخصية المدعومة بالنظام في أواخر عام 2021، ومطلع عام 2022.