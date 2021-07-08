شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Cloud PC الجديدة من مايكروسوفت؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة مايكروسوفت تستعد للإعلان عن خدمة أجهزة الكمبيوتر السحابية Cloud PC خلال الأسبوع المقبل، وذلك خلال فعاليات مؤتمر شركاء Microsoft Inspire، والذي يعتبر مؤتمر مايكروسوفت السنوي الذي يركز على تكنولوجيا المعلومات، ومن المقرر أن يبدأ في 14 يوليو ويستمر حتى 15 يوليو.

وتعد Cloud PC منتج سطح مكتب افتراضي كخدمة يمكن العملاء من استخدام أجهزتهم الخاصة للوصول إلى سطح مكتب بعيد يعمل بنظام ويندوز واستخدام برامج مثل مايكروسوفت أوفيس، ويمكن أن تعمل خدمة Cloud PC إلى حد ما مثل خدمات البث السحابي للحاسب الشخصي مثل Shadow Cloud Computing.

وأشار تسريب في العام الماضي إلى أن مايكروسوفت قد تخطط لبيع عدد قليل من خيارات الاشتراك، وتختبر الشركة Cloud PC مع عدد من المنظمات، وكما أشار إعلان وظيفة حديث إلى حد ما في مايكروسوفت، فإن خدمة Cloud PC تسمح للمديرين بتوفير أجهزة الحاسب المستضافة عبر السحابة.

وقال إعلان الوظيفة: تسمح خدمة Cloud PC لمديري الأجهزة الطرفية بتوفير أجهزة الحاسب المستضافة عبر السحابة وإدارة الأجهزة المادية والافتراضية. وذلك من خلال بوابة موحدة وسعر ثابت ويمكن التنبؤ به.