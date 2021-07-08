شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق أندرويد يختبر مقاومة الهاتف للماء دون قطرة ماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الشركات المصنعة لهواتف أندرويد الذكية دائمًا تصنيف IP مع الأجهزة التي تبيعها إذا اجتازت سلسلة من الاختبارات، ويدعي هذا التطبيق الصغير المسمى اختبار مقاومة الماء Water Resistance Tester أنه يخبرك إذا كانت موانع التسرب المقاومة للماء في هاتفك لا تزال تعمل، وذلك دون حاجة للمياه.

ووفقا لما ذكره موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، فإنه بهذه الطريقة، لن تضطر إلى غمر جهازك بالماء وإتلافه لمعرفة ما إذا كان بإمكانه منع السوائل من التسرب داخل الهيكل.

التطبيق مجاني للتنزيل من متجر جوجل بلاي، ويستخدم المطور البيانات من مستشعر الضغط الجوي المدمج الآن في معظم الهواتف الرائدة كمساعدة في تحديد الموقع الرأسي.

ويحدد مستشعر الضغط الجوي مستوى الضغط داخل الجهاز ويقيس التطبيق التغييرات في مستوى الضغط هذا.

ويمكن للفروق الدقيقة في مقياس ضغط الجهاز أن تساعد في اختبار ما إذا كانت موانع التسرب المقاومة للماء المضمنة في هاتف يحمل تصنيف IP67 أو IP68 لا تزال تعمل.

ويطلب الاختبار من المستخدم ترك الهاتف عبر سطح ما، ومن ثم الضغط بقوة لأسفل عبر نقطتين من الشاشة.

ومن خلال قياس اختلافات الضغط، يقول إنه يمكن معرفة ما إذا كانت موانع التسرب المقاومة للماء لا تزال موثوقة، ويجب أن يعمل عبر أي هاتف بتصنيف IP، ويمكن أن يتكيف مع التغييرات المادية.

تطبيق أندرويد يختبر مقاومة الهاتف للماء

لا يقدم مطور تطبيق أندرويد أي ضمانات في التطبيق، ولن تؤثر النتائج في شركة قررت أنها لا تريد احترام الضمان.

وتشير مراجعات متجر جوجل بلاي إلى أن الهواتف التي لا تحتوي على تصنيف IP تعطي نتيجة سلبية، وتلك التي لديها حماية ولكن لديها تقرير لإصلاح الشاشة، فإن موانع التسرب المقاومة للماء لم تعد تعمل.

ويقول المطور إنه أنشأ التطبيق لمساعدة الأشخاص على التحقق من حالة موانع التسرب المقاومة للماء لأجهزتهم بعد الإصلاح.

ويشار إلى أن هذا التطبيق ليس الأول من نوعه، ولكن يبدو أن بعض تطبيقات اختبار مقاومة الماء الموجودة في متجر جوجل بلاي قد تم تصميمها للهواتف القديمة بنمط مختلف من العزل المائي عن المستخدم في الهواتف اليوم، وقد لا تعمل بدقة الآن.

وبغض النظر عن النتائج، يجب أن تكون حذرًا عند التعامل مع الماء بالنسبة لأي هاتف قديم. وتصبح موانع التسرب المقاومة للماء معرضة للخطر مع تقدم الهواتف في العمر.