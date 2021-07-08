جوجل تواجه دعوى قضائية بسبب عمولة متجر التطبيقات

دبي - يزن راشد - أطلق ائتلاف من المدعين العامين للولاية دعوى قضائية جديدة لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل، متهمًا عملاقة البحث بإساءة استخدام سيطرتها على متجر تطبيقات أندرويد.

وتأتي الدعوى المرفوعة في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا من 36 ولاية وواشنطن العاصمة.

وتتحدى الدعوى سياسة عملاقة البحث التي تجبر مطوري تطبيقات أندرويد على دفع عمولة بنسبة 30 في المئة على المبيعات التي تتم من خلال التطبيق.

ووسعت عملاقة البحث حديثًا العمولة لتغطية المزيد من السلع الرقمية المشتراة من المتجر، مع التركيز بشكل خاص على عدد من التطبيقات البارزة التي كانت في السابق قادرة على تجنب الضريبة.

علاوة على ذلك تسرد الشكوى الكاملة المدعى عليهم على أنهم جوجل وألفابت وشركات فرعية في أيرلندا وآسيا.

وكتبت جوجل تدوينة ردًا على الدعوى: اختارت مجموعة من المدعين العامين للولاية رفع دعوى قضائية لمهاجمة نظام يوفر مزيدًا من الانفتاح والاختيار أكثر من الآخرين.

وأضافت: تحاكي هذه الشكوى دعوى قضائية بلا أساس مماثلة رفعها مطور التطبيقات الكبير Epic Games، الذي استفاد من انفتاح أندرويد عبر توزيع تطبيق فورتنايت خارج متجرنا.

وفي شهر أغسطس، رفعت شركة Epic Games مطورة فورتنايت دعوى قضائية ضد عملاقة البحث لأسباب مماثلة. مدعية أن ممارسات الشركة رفعت الأسعار للمستهلكين عبر الإنترنت. وذلك بالرغم من أن الدعوى القضائية طغت عليها قضية Epic Games الموازية ضد آبل ومتجرها للتطبيقات.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون لدعوى المدعين العامين للولاية أهمية أكبر مستمدة من المنظمين المعينين على مستوى الولاية.

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جوجل تواجه دعوى قضائية جديدة

تأتي الدعوى وسط ضغوط فيدرالية متزايدة ضد جوجل. التي تواجه ثلاث دعاوى قضائية فيدرالية لمكافحة الاحتكار. بما في ذلك قضية وزارة العدل الجارية التي تتهم الشركة بممارسات احتكارية في الإعلانات عبر شبكة البحث.

وينظر إلى أندرويد عادةً على أنه أقل تهديدًا لمكافحة الاحتكار من نظام التشغيل iOS من آبل. وذلك بالنظر إلى أنه لا يتطلب متجر جوجل بلاي كمصدر وحيد للبرامج عبر الهاتف.

ومع ذلك، فإن الضغط المتزايد على شركة آبل قد وضع العديد من جوانب هيكل عمولة متجر جوجل موضع تساؤل.

بالإضافة إلى ذلك تساءل المشرعون عن قدرة آبل وجوجل على جعل متاجر التطبيقات هي الافتراضية عبر الأجهزة.

وفي الآونة الأخيرة، انضمت عملاقة البحث إلى آبل في خفض العمولة إلى 15 في المئة للمطورين الأصغر. وهي خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها استجابة لضغوط عامة متزايدة.

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