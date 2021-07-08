شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: ساعات أبل و FitBit قادرة على اكتشاف التأثيرات طويلة المدى لـCovid- 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الساعات الذكية وسوارات اللياقة البدنية مركزة تمامًا على الصحة على مر السنين، حيث قامت أبل بساعتها الذكية وعلاماتها التجارية مثل FitBit بدمج ميزات صحية مهمة فى أجهزتها، فيما يلمح بحث جديد إلى أن Apple Watch - وعدد قليل من الأجهزة القابلة للارتداء - قد تكتشف جيدًا التأثيرات طويلة المدى لـ Covid- 19.

ويستشهد تقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز بالبحث الذى أجراه علماء فى معهد سكريبس للأبحاث الانتقالية فى كاليفورنيا، ووفقًا للعلماء، وجدوا أنه "بعد تسعة أيام تقريبًا من بدء المشاركين مع Covid فى الإبلاغ عن الأعراض لأول مرة، انخفض معدل ضربات القلب لديهم".

وبعد فترة وجيزة من الانخفاض، وفقًا للعلماء، ارتفعت معدلات ضربات القلب لدى مرضى Covid- 19 مرة أخرى ورفعت لعدة أشهر، وقال العلماء فى بحثهم: "استغرق الأمر 79 يومًا، فى المتوسط، حتى تعود معدلات ضربات القلب أثناء الراحة إلى طبيعتها، مقارنة بأربعة أيام فقط لمن هم فى مجموعة غير كوفيد".

وعلاوة على ذلك، عادت مستويات النوم والنشاط البدنى أيضًا إلى خط الأساس بشكل أبطأ لدى المصابين بـ Covid- 19 مقارنة بأولئك الذين يعانون من أمراض أخرى، كما أشار التقرير.

وظلت مجموعة فرعية صغيرة من معدلات ضربات قلب الأشخاص أعلى من المعدل الطبيعى لمدة تتراوح من شهر إلى شهر بعد إصابتهم بفيروس Covid- 19، ويشير التقرير إلى أن "ما يقرب من 14 فى المائة من المصابين بالمرض يقعون فى هذه الفئة، ولم تعد معدلات ضربات القلب لديهم إلى طبيعتها لأكثر من 133 يومًا فى المتوسط".

ويمكن أن تساعد الساعات الذكية مثل Apple Watch و FitBit فى رصد البيانات المتعلقة بمعدلات ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم والنشاط البدنى وغير ذلك - فى اكتشاف العلامات المبكرة لأعراض Covid- 19، حيث أظهر البحث أن بيانات Fitbit أو Apple Watch أظهرت تغيرات فسيولوجية وسلوكية يمكن أن تستمر لأسابيع أو أشهر بعد تشخيص إصابة الشخص بـ Covid- 19.

وراقبت الدراسة 37000 مشاركًا لأكثر من تسعة أشهر، وكان على جميع المشاركين تنزيل تطبيق واتفقوا على مشاركة البيانات الخاصة القابلة للارتداء والسجلات الصحية والأعراض.